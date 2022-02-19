Дежавю из 90-х: в доме Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта
Воспоминание о Городской Барбаре собрало на одной сцене известных музыкантов. Фото: Михаил Марков
Рокера и актера Городской Барбары 14 ноября 2021 года должно было исполниться 50 лет. По этому случаю он планировал устроить грандиозный концерт и пригласить друзей. Однако не дожил до юбилея. Но концерт таки состоялся, посвященный памяти фронтмена группы «Мертвый петух».
17 февраля в Доме звукозаписи Украинского радио ведущие вечера Галина Бабий и Юрий Андрухович представляли гостей и делились воспоминаниями о легендарном украинском музыканте и актере. Галина Бабий рассказала, что создать программу с песнями «Мертвого петуха» ей поручил сам Місько Барбара. Конечно, он должен был быть ключевой фигурой юбилейного вечера, выйти на сцену в черной футболке с надписью «Еще по 50». Однако…
Юрий Андрухович и Галина Бабий. Фото: Михаил Марков
«Специфическая городская натура отразилась уже в том, как по-разному отмечали его фамилию Барбара или Барбара», — пошутил начиная вечер его давний друг Юрий Андрухович. Он отметил, что символизм вечера невероятный, потому что именно на студии Дома Украинского радио Мертвый петух в 1992 году записал первый студийный магнитоальбом «Это». И на этой сцене устроили вечер для Города — каждый из участников этого действа сам выбирал песню. А также звучал голос самого Барбары, вплетенный в выступление сестер Тельнюк. -koncert-dlja-legendarnogo-muzikanta-209722b.jpg» alt=»Дежавю из 90-х: в здании Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта» />
Христина Соловой. Фото: Михаил Марков
Юрий Андрухович. Фото: Михаил Марков
Галина и Леся Тельнюк
Сергей Жадан и Александр Ирванец
«Сон Совы» и Юрий Андрухович. Фото: Михаил Марков
Кристина Соловой, не самая младшая участница концерта, выбрала актуальную «Я умру от простуды» по слову Сергея Жадана. Песней на стихи Жадана в Городке Барбары было немало, больше, пожалуй, только Андруховича, хотя талантливый Барбара пел и поэзию Богдана-Игоря Антоныча, Александра Ирванца, Виктора Неборака, Олега Лишеги и даже Максима Рыльского.
Сергей Жадан и Юрий Андрухович. Фото: Михаила Маркива
По каждой песне, которую ее исполняли Каша Сальцова, «ТЕЛЬНЮК: Сестры», Юрий Ефремов, Кристина Соловой, «Сон Совы» и Юрий Андрухович, «Bud'more», Мандры», Евгений Константи Вакарчук, Тарас Чубай или группа Kozak System стояла своя история. Смешная и трогательная.
Так лидер Kozak System Иван Леньо рассказывал, что только раз «вживую» пересекался с Городом на каком-то фестивале, а затем была виртуальная дружба со скупыми фразами-поздравлениями на День рождения и различные праздники: «Многаяяяяя лета Ча-ча-ча» и «Тем». «Ценьте на общение с талантливыми людьми и их самими», — сказал фронтмен Kozakov.
Иван Леньо показывает переписку с Городом Барбарой. Фото: Михаил Марков alt=»Дежавю из 90-х: в здании Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта» />
Иван Леньо показывает переписку с Городом Барбарой. Фото: Михаил Марков
Для Тараса Чубая, лидера группы «Плач Иеремии», Мисько Барбара был не просто товарищем и творческими соперниками.
«Это какая-то черная шутка Городская — „Плач Иеремии“ поет песни „Мертвого петуха“. Такого никогда не было! Только у меня дома, под хмельком, но заканчивалось это всегда тем, что мы с Городом под утро в окно горланили „О, панно Инна“ Морозова, по слову Павла Тычины. Городское — это часть моей юности и мне неистово будет не хватать и этих времен, и его самого. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы хоть частично заполнить эту пустоту», — сказал Тарас Чубай и заиграл лирическую «Для тебя», слова и музыка — Городская Барбары. О старом псе, маленьком котенке и Богородице. Песни, повествующая о любви, которая делает людей святыми. koncert-dlja-legendarnogo-muzikanta-ba0b88e.jpg» alt=»Дежавю из 90-х: в здании Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта» />
Саша Кольцова. Фото: Михаил Марков
Святослав Вакарчук признался, что у него дежавю с начала 1990-х и, вспомнил свой первый поход на концерт «Мертвого петуха» и «Плача Иеремии» в начале 1990-х у Львова . То, что он услышал было совсем непохоже на украинскую музыку, звучавшую из эфира украинского радио. Вакарчук, кстати, исполнил одну из самых знаменитых песен «Петухов» — по словам Наталки Белоцерковец «Мы умрем не в Париже».
Святослав Вакарчук поет о городе Мирабо. Фото: Михаил Марков
Селфи Жадана, Фоззи и не только. Фото: Михаил Марков alt=»Дежавю из 90-х: в здании Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта» />
Фома о «кончившемся пиве, жена ушла». Фото: Михаил Марков
А вот наиболее народной, наверное, является «Брат, пиво кончилось», она досталась в исполнение Сергею Фоменко — Фоме, лидеру группы «Мандры». И это исполнение просто раскачало зал, зрители подпевали и встречали все реплики громкими овациями. «Если я и написал в жизни несколько строк, которым суждено остаться в вечности, то это были они», — патетически заметил Юрий Андрухович. И, между прочим, сказал, что у Месяка был дар перепети все, даже то, что не предоставлялось к пению.
Так патриарх «Бу-Ба-Бу» даже написал несколько верлибров, которые так и назвал «Песни для Мертвого петуха», ехидно заметив Городку, что вот, наконец, загнал того в творческую ловушку (сказано было не совсем это, но содержание такое) . Однако спустя какое-то время уже слушала запись альбома… -legendarnogo-muzikanta-ed2b241.jpg» alt=»Дежавю из 90-х: в доме Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта» />
Светлана Олешко. Фото: Михаил Марков
«Я очень благодарна всем, кто помог мне этот концерт организовывать всем, кто на нем выступал, и тем, кто будет это смотреть и слушать. Думаю, что если бы Города спросили, каким бы он хотел видеть концерт в свою честь, то он долго смеялся, а затем сказал, что таким, как сегодня. Еще раз всем спасибо. Вы — замечательные, хотя Миська — самый лучший», — отметила режиссер, жена артиста Светлана Олешко. -ukrayinskogo-radio-vidbuvsja-koncert-dlja-legendarnogo-muzikanta-d0cbbd6.jpg» alt=»Дежавю из 90-х: в здании Украинского радио состоялся концерт для легендарного музыканта» />
Фантастический концерт можно было смотреть в прямой трансляции на фэйсбук-страницах радио «Луч», радио «Культура», «Накипело», PEN Ukraine. Запись будут транслировать в эфире радио «Луч», радио «Культура» и весной покажут в эфире «UA: Культура».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»