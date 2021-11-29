«Действие» упростило жизнь украинским пенсионерам
Пересчет пенсий можно произвести на портали Действие. Фото: Борис Корпусенко
Назначение и перерасчет пенсии, оформление субсидии и справки о страховом и трудовом стаже теперь доступны на портале Действие. Минцифра презентовала 7 новых социальных услуг в Действии во время Online Summit.
В Министерстве планируют быстрее всего оцифровывать те услуги, которыми пользуются больше всего украинцев. Соцуслуги ежегодно получают 10 миллионов украинцев. А учреждения, предоставляющие их, принимают до 18 млн. заявлений на год на бумаге.
«Действие уже стало инструментом ежедневной коммуникации между человеком и государством. Сейчас команда Минцифры сосредоточена на социальной сфере, и сегодня презентуем сверхважные услуги для многих украинцев: пенсии и субсидии. Отныне украинцев сами выбирают, когда им удобно получать госуслуги»,— отметил Вицепремьер-министр— Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Какие новые услуги доступны на портале Действие ?
Оформление субсидий. Субсидии — вторая по популярности госуслуга после смены места регистрации. В этом году их получают 2,7 млн украинцев, а из госбюджета в 2021 было выделено 104,1 млрд грн. Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦНАП, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр.
Сейчас достаточно подать заявление на портале Деяние и подписать своим КЭП. 30 хв. на заполнение в удобное для вас время и никакой ксерокопии документа. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.
Назначение и перерасчет пенсий.По данным ПФУ, ежегодно 400 тысяч украинцев оформляют пенсию, а почти 900 тысяч подает заявление на ее перерасчет. Теперь все это можно сделать на портале Действие, не тратя ни минуты в очередях. Заполняете анкету, загружаете необходимые документы и отправляете заявку. Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Сократили количество документов, полей для заполнения и время на ожидание.
Надо отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и каким образом — на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически. Выдержка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. ОК-5 и ОК-7 — одни из самых популярных справок в Украине. Ежегодно их выдают 2,8 млн. Это справки о вашем трудовом и страховом стаже. Они нужны при оформлении на работе или для назначения пенсии, начисления больничных. Теперь их можно сгенерировать на портале Действие нескольких кликов. Никуда ходить для этого не нужно.
То же касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера. В нескольких кликов вы можете получить всю актуальную информацию. На портале Действие не нужно будет подавать никаких дополнительных бумажек. Необходимая справка сформируется и поступит на вашу электронную почту.
Проекты реализовывает Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке проекта «Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине» (Проект поддержки Действие)/ПРООН в Украине в Украине при поддержке Швеции, Программа EGAP Фонд Восточная Европа, финансируемая правительством Швейцарии, и при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и управлении и услугах , е-услуги и кибербезопасность».
Ранее в В Министерстве цифровой трансформации Украины создали вебпортал с ответами на самые распространенные вопросы о COVID-сертификатах.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»