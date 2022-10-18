Дефицит йода: в чем польза элемента и в каких продуктах его искать
“Этот продукт содержит йод”. Таблички с такими надписями появились в некоторых магазинах. Как узнать, недостает ли организму этого микроэлемента и в каких продуктах его больше всего?
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В некоторых магазинах наряду с продуктами (например, картофелем) с недавних пор появилась отметка “Содержит йод”. Это рекомендация Министерства здравоохранения, специалисты которого напоминают: Украина – страна с низким содержанием иода в почве и воде. Поэтому медики советуют продукты с содержанием йода людям, у которых на фоне его дефицита возникли (или могут возникнуть) расстройства здоровья. Какие йодсодержащие продукты следует отдавать предпочтение ежедневно?
Это и другое объясняет Надежда Гельнер, врач-генетикиня, специалист по эндокринологии, кандидат медицинских наук.
— Объясните, пожалуйста, в чем польза йода для здоровья?
— Йод – mdash; Химический элемент с атомным номером 53 в таблице Менделеева. Он достаточно распространен в природе, однако человеческий организм его, к сожалению, не производит. А основная задача йода – mdash; синтез таких гормонов, как тироксин и трийодтиронин, они важны для правильной работы щитовидной железы.
В результате нехватки этого элемента может развиться йододефицитный гипотиреоз, диффузный нетоксичный зоб и другие патологии щитовидной железы. Йод особенно важен для беременных (им требуется 200-250 мкг йода в сутки, вдвое больше, чем другим взрослым), в противном случае возможны необратимые нарушения в психическом и физическом развитии ребенка.
— Как узнать, что организму действительно не хватает йода?
— Есть два способа. Самый простой: смазать кожу (внутренний участок предплечья или пятка) ватой, смоченной в йоде. Если за 7 — 8 часов цветной след исчезнет, йод — не хватает. Точно, до миллиграмма, определить этот показатель помогает анализ мочи на йод.
читайте также: Оккупанты могут применять в Украине беспилотники, изготовленные не только в Иране — Если йода действительно не хватает, достаточно ли потреблять йодсодержащие продукты, чтобы компенсировать дефицит?
— Во многих случаях — вполне достаточно. У меня была юная пациентка, у которой на фоне пубертатного развития уровень тиреотропного гормона несколько превышал норму. Благодаря правильному ежедневному рациону с продуктами, содержащими йод, за 3 mdash; 4 месяца мы смогли скорректировать гормональное состояние девочки без медикаментозной терапии. В целом низкое содержание йода в рационе несовершеннолетних может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и избыточному весу.
Всем, кто живет в регионах с йододефицитом (в зоне наибольшего риска, в частности, Западная Украина), следует ежедневно употреблять йодированную соль (100 мг в сутки – это примерно чайная ложка). Сто граммов ламинарии (морская капуста) покрывает суточную дозу йода. Среди ягод чемпионами по йодовместимости есть черноплодная рябина, клюква, среди орехов. грецкий (6 – 10 мкг йода на 100 граммов). Йод есть даже в картофеле. Но в 100 граммах ее содержится всего 3 процента суточной потребности. В 100 граммах трески и хека — более 100%, аж 135 мкг йода. Важно помнить и о том, что йод плохо усваивается без селена, цинка, молибдена, кобальта, меди, железа. Поэтому в меню регулярно должны быть чеснок, проросшие зерна пшеницы, кукуруза, гречка, горох, фасоль, салатные овощи, капуста и зелень.
— А передозировка йода – mdash; опасно?
— Да, это может привести к тяжелым патологиям. Впрочем, передозировать йод, употребляя йодсодержащие продукты, почти невозможно.