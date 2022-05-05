Дефицит горючего в Киеве— временный, Николай Поворозник
Николай Поворозник. Фото: КГГА
Столица сделала запасы горючего, но они, прежде всего, предназначены для обороны и обеспечения жизнедеятельности города.
Многих киевлян сегодня беспокоит дефицит горючего на автозаправках. В городе созданы запасы горючего, но они предназначены прежде всего для обороны города.
Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Если говорить о горючем — сегодня приоритеты кардинально изменены. Первоначально нефтепродукты получают те, кто их нуждается больше всего — оборона, охрана и обеспечение жизнедеятельности города. Столица создала соответствующие запасы — коммунальный сектор не испытывает, и я надеюсь, не испытывает проблемы с горючим. Это касается и продуктов питания и товаров первой необходимости»,— отметил Поворозник.
Николай Поворозник, говоря о дефиците горючего, привел пример, когда в первые дни войны в столичных магазинах был дефицит продуктов. Однако бизнес быстро пришел в себя и с этой проблемой справился.
«Такая же ситуация будет и с горючим. Мы понимаем количество уничтоженных нефтебаз, понимаем напряженную работу железнодорожного и автомобильного транспорта. Нужно время, чтобы соответствующие структуры, компании отработали логистику и обеспечили Украину горючим, соответственно киевлян тоже», — подчеркнул Николай Поворозник.
Также Николай Поворозник сообщил, что в Киеве до конца года собираются отремонтировать разрушенные войной дома.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»