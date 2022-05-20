ДБР сообщило подозрение двум российским военным, которые из танков расстреляли больницу в Тростянце
Обам «воинам» путинской армии грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Фото со страницы Тростянецкой городской больницы в Facebook. A A+ A++ Содержание: Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в упор расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы в Сумской области.
Детали и комментарии:По информации следствия, в марте во время оккупации Тростянца кафиры окружили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению. ДБР установило, что приказ прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Ему, а также наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову, поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Следствие продолжается, подозрения экипажа другого танка будут объявлены в ближайшее время.
Как известно, больница в Тростянце была одной из тех, где успешно реализовали медицинскую реформу, совместно с западными партнерами провели переоборудование, ремонт и термомодернизацию. Россияне расстреляли медицинское учреждение без всяких на то оснований. Администрация КНП «Тростянецкая городская больница» 16 мая на своей странице в Facebook сообщила, что медучреждение возобновило круглосуточное лечение больных в стационарных отделениях, пациентов начали обеспечивать трехразовым питанием и постельным бельем, а на клумбах госпиталя высажено более 60 кустов.читайте также: Красный Крест начал регистрацию эвакуированных из «Азовстали» военных: что известно на этот момент
Тростянец страдал от атак российской армии с первого дня вторжения, а с 4 марта в городе возникла гуманитарная катастрофа. 20-тысячный город был освобожден от оккупантов 26 марта. Из Тростянца вытеснили Кантемировскую танковую дивизию, а входящий в состав этой дивизии командир 13-го танкового полка застрелился. От рук рашистов пострадала не только местная больница, но и шоколадная фабрика, которую захватчики разграбили и разбили. Также орки сожгли здание управляющего поместьями Леопольда Кенига, памятник архитектуры национального значения 1911 года, где располагалась Краснотростенецкая лесная научно-исследовательская станция. Пострадал Круглый двор (парк-достопримечательность садово-паркового искусства общегосударственного значения, построенный в 1749 году), где российские солдаты снесли танком ворота. Повреждена также картинная галерея в соседнем дворце Голицына.