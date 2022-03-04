Давление в водопроводной сети во всех районах города восстановлено
Повреждения на магистрали ликвидировали. Фото из открытых источников
«Киевводоканал» ликвидировал повреждения на магистрали диаметром 700 мм на улице Жмеринской.
Давление в водопроводной сети во всех районах города восстановлено. Об этом сообщает ЧАО «АК«Киевводоканал».
Без водоснабжения остаются дома на ул. Жмеринской, 10 и 10-А.
Для восстановления водоснабжения необходимо выполнить разрывание. В «Киевводоканале» над этим работают.
Ранее Киевводоканал сообщил, что автоматически прекратил начисление за водоснабжение и водоотвод тем потребителям, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий.
Также у компании напомнили, что по любым вопросам киевляне могут обращаться в контакт-центр Киевводоканала по номеру 202-02-02, он работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.