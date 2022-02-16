Дарницкий район лидирует по количеству инфицированных на коронавирус
Выздоровели прошедшие сутки 1895 человек. Фото: Борис Корпусенко <Р>За прошедшие сутки в районе заболели 853 дарничанина.
Последние два дня в столице количество новых заражений коронавирусом переваливает за четыре тысячи.
Последние сутки, 15 февраля, у 4378 киевлян зафиксировали симптомы COVID-19. Среди взрослых заболели: 2442 женщины в возрасте от 18 до 93 лет и 1499 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А среди детей: 214 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 223 мальчики от 1 месяца до 17 лет. .
Выздоровели минувшие сутки 1895 людей, а не преодолели болезнь — 29 человек. В столичные больницы госпитализировали 134 больных коронавирусом и 142 человека с подозрением. /p>
Всего за период пандемии в Киеве:
- 415954 подтверждение новых случаев на COVID-19;
- 352292 жители столицы поправились;
- 8799 летальных случаев от вируса.
Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник комментировал, что сейчас в столице нет предпосылок u> для ввода локдауна. По его словам, ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируемая, несмотря на высокий уровень выявления новых случаев коронавируса.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»