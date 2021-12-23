Дарницкий мост попал в рекламу «Mercedes»: ВИДЕО
Скриншот из видеоролика«Mercedes».
Кроме переправы, в кадр попала Троещина, Набережное шоссе и Киевское водохранилище.
Столичные улицы засветили в рекламе всемирно известного бренда автомобилей «Mercedes». Ролик снимали на Дарницком мосту, близ панели на Троещине, а также на Набережном шоссе и Киевском водохранилище.
Ролик снимали на Дарницком мосту, вблизи панели на Набережном шоссе и Киевском водохранилище. Интересно, что авторами видео являются украинская продюсерская компания «23/32 films» — собственно ее специалисты и работали над промо-роликом электрокара. Все съемки проходили в столице и ее окрестностях, а роли выполняли украинские актеры.
Это уже не первая реклама автопроизводителей, которую создавал киевский продакшн. До того в портфолио 23/32 films были ролики для Honda и Volkswagen.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»