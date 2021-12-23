Дарницкий мост попал в рекламу «Mercedes»: ВИДЕО

magictr | 23.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Дарницкий мост попал в Реклама &laquo ;Mercedes»: ВИДЕО

Скриншот из видеоролика«Mercedes».

Кроме переправы, в кадр попала Троещина, Набережное шоссе и Киевское водохранилище.

Столичные улицы засветили в рекламе всемирно известного бренда автомобилей «Mercedes». Ролик снимали на Дарницком мосту, близ панели на Троещине, а также на Набережном шоссе и Киевском водохранилище.

Дарницкий мост попал в рекламу «Mercedes»: ВИДЕО

Ролик снимали на Дарницком мосту, вблизи панели на Набережном шоссе и Киевском водохранилище. Интересно, что авторами видео являются украинская продюсерская компания «23/32 films» — собственно ее специалисты и работали над промо-роликом электрокара. Все съемки проходили в столице и ее окрестностях, а роли выполняли украинские актеры.

Это уже не первая реклама автопроизводителей, которую создавал киевский продакшн. До того в портфолио 23/32 films были ролики для Honda и Volkswagen.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr