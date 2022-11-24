Данилов отреагировал на угрозы Лукашенко о «полном уничтожении Украины»
Белорусский диктатор снова призвал Киев к переговорам с Москвой.
Фото из сообщения Алексея Данилова в Facebook A A+ A++
Событие: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во избежание «полного уничтожения Украины» Владимир Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией. Об этом он заявил российским СМИ.
Детали и комментарии: «Все в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – к тому же в огромном количестве людей. Трудно, тяжело, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины… Это не то, что Путин говорил как-то задолго до «операции», что это будет угрожать потерей государственности, это будет уничтожение Украины», — сказал Лукашенко, пишет Украинская правда со ссылкой на провластный Telegram-канал «Пул первого», опубликовавший его видеоинтервью. По словам белорусского диктатора, тему событий в Украине вскользь затронули на прошедшем накануне саммите ОДКБ, но якобы это не было главной темой встречи лидеров государств-членов организации.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов посоветовал Лукашенко не слушать «потенциальных клиентов мавзолея имени путина». На своей странице в Twitter он опубликовал фото сына Лукашенко на фоне цвета, напоминающего украинский флаг. «А Николай Александрович не согласен с папой. Что касается украинской государственности, он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушайтесь лучше к собственным детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России», — написал Данилов.
читайте также: «Калибры» и не только: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 61 из них удалось сбить Раньше в интервью The World что у вас есть четырехкомнатный дом.Одну из комнат захватили безумные люди, убившие часть вашей семьи.И теперь вы предлагаете: «Хорошо, давайте начнем с ними переговоры, чтобы они остались там, и мы могли найти с ними мирное сосуществование. Вы понимаете, как это абсурдно звучит?».