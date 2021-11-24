Цветущий оаза: на Подоле продолжается выставка фиалок
24.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Киевляне могут насладиться цветущими растениями и приобрести понравившиеся себе. Фото: Лариса Сумина
До 25 ноября в «Центре Украинской Культуры и Искусства» проходит выставка «Фиалки как искусство».
Посетители могут посмотреть цветущие растения, пообщаться с селекционерами и приобрести себе понравившиеся фиалки.
«Вы стопроцентно получите хорошее настроение и массу положительных эмоций», — приглашают организаторы.
В «Центре Украинской Культуры и Искусства» проходит выставка «Фиалки как искусство». Фото: Лариса Сумина