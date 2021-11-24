Цветущий оаза: на Подоле продолжается выставка фиалок

magictr | 24.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Цветущий оаза: на Подолье продолжается выставка фиалок

Киевляне могут насладиться цветущими растениями и приобрести понравившиеся себе. Фото: Лариса Сумина

До 25 ноября в «Центре Украинской Культуры и Искусства» проходит выставка «Фиалки как искусство».

Посетители могут посмотреть цветущие растения, пообщаться с селекционерами и приобрести себе понравившиеся фиалки.

«Вы стопроцентно получите хорошее настроение и массу положительных эмоций», — приглашают организаторы.

Цветущий оаза: на Подолье продолжается выставка фиалок

В «Центре Украинской Культуры и Искусства» проходит выставка «Фиалки как искусство». Фото: Лариса Сумина

Цветущий оаза: на Подоле продолжается выставка /></p> <p> В «Центре Украинской Культуры и Искусства» проходит выставка «Фиалки как искусство». Фото: Лариса Сумина. на Подоле продолжается выставка фиалок» /></p> <p> В «Центре Украинской Культуры и Искусства» проходит выставка «Фиалки как искусство». Фото: Лариса Сумина</p> <p><img class=

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