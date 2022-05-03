Cтоличные дорожники приводят в порядок улицы города: фото
В Киеве продолжают ремонтировать дороги. Фото: КГГА
Работники ШЭУ всех районов Киева активно проводят работы по эксплуатационному ремонту дорожного покрытия и его надлежащему содержанию.
Дорожники продолжают удерживать в надлежащем состоянии улично-дорожную сеть столицы. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
В частности, работники ШЭУ всех районов Киева проводят ручную и механизированную уборку транспортных артерий, тротуаров, подземных пешеходных переходов и остановочных комплексов, очищают ливнеприемники, выравнивают и устанавливают антипарковые столбики, постепенно убирают блоки. =»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/05/ctolichni-dorozhniki-privodjat-donbspladu-vulici-misti-foto-b08472e.jpg» alt=»Cтоличные дорожники приводят в порядок улицы города: фото» />
В Киеве продолжают ремонтировать дороги. Фото: КГГА
В Киеве продолжают ремонтировать дороги. Фото: КГГА приводят в порядок улицы города: фото» />
В Киеве продолжают ремонтировать дороги. Фото: КГГА
В Киеве продолжают ремонтировать дороги. Фото: КГГА приводят в порядок улицы города: фото» />
В Киеве продолжают ремонтировать дороги. Фото: КГГА
Помимо этого, активно проводят эксплуатационный ремонт дорожного покрытия. Так, проведены работы по ликвидации ямочности на отдельных участках улиц Вильямса, Максимовича, Хоткевича, Освободителей, Соломенской, Глубочицкой, на Харьковском и Набережном шоссе, других магистральных улицах.
Также работники Ирпень, привлекая технику ШЭУ отдельных районов города.
Также в центре Киева можно рассмотреть подбитую технику оккупантов: специалисты обновляют экспозиции музеев.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»