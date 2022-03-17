COVID-19: ученые рассказали, какая сейчас ситуация с заболеваемостью в Украине
Корановирус никуда не исчез. Фото из открытых источников
Больше всего больных обнаружено в Киеве и еще в трех областях.
По состоянию на 16 марта 2022 года в среднем за неделю в Украине ежедневно выздоравливают 7—7 умирают от COVID-19.
Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины.
Львиная доля новых больных приходится на четыре региона: Волынскую, Полтавскую, Черкасскую области и г. Киев.
Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса предполагает, что заболеваемость продолжает снижаться. В то же время процесс забора анализов и проведения соответствующих тестов усложнился, так что статистика заболеваемости существенно неполная.
Однако больницы и лаборатории продолжают работать в штатном режиме. Поэтому фиксируются новые случаи заболевания, смерти и выздоровления от COVID-19.
«Зарегистрированные эпидемические показатели показали снижение в несколько раз на фоне изменения режима работы больниц, уничтожения российской армией инфраструктуры учреждений здравоохранения и оккупации части территории Украины»,— отметили в сообщении.
В то же время в НАН подчеркнули, что уменьшение зарегистрированных случаев не означает снижение реальных показателей заболеваемости.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»