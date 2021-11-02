Циклон несет в Украине дожди и кратковременное похолодание. Прогноз погоды на неделю
Первые осадки встретят южные области.
Событие : К Украине приближается циклон, который принесет осадки и похолодание во все области Смена погоды будет резкой, но кратковременной. Метеорологи Укргидрометцентра прогнозируют, что к концу недели небо над Украиной снова прояснится, а синоптическая ситуация стабилизируется.
Детали и комментарии: Движущийся к нам с юга циклон “ступит” на территорию страны уже этой ночью. Во вторник, 2 ноября, дожди пройдут повсюду, кроме западных областей. Там осадки возможны только вечером, сообщила в facebook синоптики Наталья Диденко.
По данным Укргидрометцентра, завтра температура воздуха в северных областях снизится до +6..+7 градусов днем, в центральных, восточных и западных областях синоптики прогнозируют +10..+13°C. На Юге будет теплее — +13..+15 градусов по Цельсию. Похожая ситуация в Украине сохранится и на следующий день. А дальше снова потеплеет.
“Циклон довольно быстро покинет территорию нашей страны, соответственно уже со второй половины недели снова будет преобладать погода без осадков и к тому же потеплеет”, — говорится в сообщении на странице Укргидрометцентра в Facebook.
“Температура воздуха снова выровняется, на Севере Украины немного потеплеет, на остальной территории – без особых изменений. Дожди пройдут в среду на Севере, в четверг – везде преимущественно без осадков, в пятницу подощит в западных областях”, – . пишет Наталья Диденко.
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В четверг, 4 ноября, теплее всего будет в западных и южных областях – +14..+17, на остальной территории синоптики прогнозируют +10..+13 градусов. В пятницу в южных областях воздух прогреется до +19 градусов, в северных, центральных и восточных областях будет на несколько градусов холоднее — +13..+17. На Западе столбики термометров днем поднимутся максимум до +11..+13 градусов.
Исходящие в Украине будут солнечными, лишь в восточных областях пройдут кратковременные дожди.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, октябрь нынешнего года в столице оказался достаточно прохладным и сухим. 2 С. Самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8 С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до -2,4 С. На проспекте Науки выпало лишь 2 мм осадков , что составляет 4 % климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений”, — сообщили на сайте обсерватории.