Цифровую систему оповещения в Киеве начнут обустраивать уже весной
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В Киеве обновят систему оповещения. Фото из открытых источников
Гибкая система позволит информировать даже отдельные районы столицы в случае любой опасности.
В столице создают новую цифровую модель оповещения. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что строительство начнется уже весной. Решение о создании новой системы оповещения населения приняли еще в 2020 году. До сих пор продолжалось проектирование.
По его словам, в прошлом году проектанты вместе со специалистами ГСЧС создали проект новой системы, использовав европейский и американский опыт. В настоящее время идет процедура по избранию подрядчика выполнения работ. Полностью система заработает через несколько лет.
«Речь идет о том, чтобы можно было очень оперативно оповестить о чрезвычайных ситуациях всех киевлян. Или благодаря гибкой системе — какую-то локальную группу жителей, например, при чрезвычайной ситуации только в определенном районе, при подтоплении или аварии на производстве или на коммуникациях. В конце концов, даже в условиях пандемии есть необходимость такой качественной коммуникации с людьми», — прокомментировал Петр Пантелеев. микрорайона. Наработали карту расположения этих громкоговорителей и спецоборудования.
Петр Пантелеев уточнил, что новая система сможет работать около недели без электроснабжения — на своем резервном оборудовании. Следовательно, даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет руководствоваться автономно и с использованием искусственного интеллекта. Сейчас в столице действует система оповещения с определенным охватом территории, которой явно недостаточно. Из-за нее не предоставляется какая-то более сложная, чем звуки, информация. Поэтому город разрабатывает инструкцию для учебных заведений в первую очередь, и такие инструкции донесут до всех. Там подробно расписывают алгоритм действий в случае сигнала об угрозе.
Пока в Киеве отказались от включения учебных сирен — чтобы в связи с угрозой полномасштабного вторжения России, не создавать панику в городе.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»