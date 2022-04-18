Цифровые писанки, посвященные непокоренным городам, помогут восстановить объекты культурного наследия Украины
Каждая NFT-писанка имеет уникальный орнамент, присущий соответствующему региону Украины.
На благотворительную продажу выставлена коллекция NFT-писанок на блокчейне Ethereum, посвященная украинским городам, противостоящим российской агрессии.
В преддверии Пасхальных праздников Министерство культуры и информационной политики, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования и коммуникационное агентство Postmen в пределах проекта We believe запускают благотворительный проект.
Эта коллекция NFT-писанок на блокчейне Ethereum, посвященная украинским городам, противостоящим российской агрессии. Каждая NFT-писанка имеет уникальный орнамент, присущий соответствующему региону Украины.
Количество и цена крипто-арта зависит от уровня разрушения города. Например, писанка Мариуполя будет представлена в одном экземпляре и будет самой дорогой, поскольку город почти на 90% уничтожен.
Коллекционерам, которые приобретут украинские NFT-писанки, предлагается распространять их изображения в период праздников чтобы выразить поддержку Украине и познакомить как можно больше людей с украинскими символами и традициями.
К примеру, изображение можно печатать на футболках, сумках, посуде, использовать на печатной продукции: билетах, приглашениях, буклетах и т.д.
Средства по продаже будут перечислены в фонд при МКИП для восстановления объектов культурного наследия, пострадавших во время бомбардировок украинских городов: церквей, музеев, театров, коллекций искусства.
«Министерством культуры и информационной политики уже зафиксировано около 200 эпизодов военных преступлений против культурного наследия в Украине. И эти данные еще не окончательны. Повреждены 74 объекта культурного наследия, наиболее разрушены религиозные сооружения. Есть разрушенные комплексы музеев и заповедников, дома культуры, театры, библиотеки. Поэтому все, что касается расширения возможностей для восстановления культурного наследия, для нас чрезвычайно важно. Ведь впереди нас ждет колоссальная работа»,— отметила Екатерина Чуева, заместитель Министра культуры и информационной политики.
Больше деталей о проекте We believe по ссылкам: https://we-believe .win/, https://opensea.io/collection/we-believe-win, https://twitter.com/we_believe_win
Министерство культуры и информационной политики Украины собирает информацию о повреждениях и разрушениях объектов для наглядной демонстрации масштабов разрушения объектов культурного наследия, Украинский культурный фонд создал интерактивную «Карту культурных потерь». Отныне все разрушения, которые российская армия нанесла украинским достопримечательностям, можно будет пересмотреть в режиме реального времени.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»