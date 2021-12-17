Чувственная тема: в Киеве людям спасают жизнь благодаря трансплантации
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Во время операции в институте имени Шалимова. Фото: прессслужба института Шалимова
Недавно в Киеве спасли жизнь четырем людям — трем детям и отцу большой семьи. Из-за инсульта умер молодой, 32-летний мужчина. Его семья решилась на тяжелый и великодушный поступок — трансплантацию органов. Медики считают, что необходимо больше рассказывать о тех людях, которые получили шанс на жизнь и выразить благодарность тем, кто в горе помогает другим.
Виртуозные операции под одной крышей
Во время операции по трансплантации в институте Шалимова. Фото: пресс-служба института Шалимова
В Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова 29 ноября доставили сердце и печень для трансплантации. Специалисты медучреждения отправились на забор органов и своим реанимобилем привезли сначала сердце, потому что оно должно быть трансплантировано как можно скорее, а через несколько часов и печень. Две бригады хирургов сразу же приступили к операциям.
Сердце пересадили 49-летнему мужчине, который был в очень тяжелом состоянии и находился в Институте, ожидая органа. Его сердце из-за патологии увеличивалось, и сердечной мышце не хватает силы сокращаться. Спасти могла только пересадка. Операцию мужчине проводил коллектив врачей под руководством Заведующего отделом трансплантации и хирургии сердца, кардиохирурга высшей категории Артура Габриэляна.
Трансплантация печени началась тогда, когда сердце уже билось в груди нового хозяина. Печень получила 16-летняя девушка, уже имеющая пересаженную за границей почку. Оперировала бригада врачей под руководством Заведующего отделом трансплантации и хирургии печени, врача-хирурга Александра Гриненко.
Донорский орган впервые в Украине врачи планировали разделить и таким образом спасти еще одного ребенка во Львове. Но, к сожалению, из-за нестандартного размера органа донора это не удалось.
Печень отдали 16-летней Соломии. С детства у девочки были проблемы с почками. В 13 лет одну почку пересадили. Интенсивное лечение дало осложнение на печень. Диагноз врачей — цирроз просто шокировал. Год девушка ждала орган, и дождалась. Соломию оперировали более 8 часов. Ее ситуацию осложняли проблемы с почками. Поэтому в процессе операции проводился гемодиализ. Впереди у девушки продолжалась реабилитация.
ДВА ГОДА НА ДИАЛИЗЕ В ОЖИДАНИИ ДОНОРА
Во время операции в больнице Охматы. Фото: Прессслужба Охматдет
Надежду на полноценную жизнь получила еще одна 16-летняя девушка София. У нее редкое генетическое заболевание, из-за которого перестали работать почки. Кровь девушке несколько лет чистил диализный аппарат. Два года она ждала донора, который ей бы подошел. И дождалась.
Операцию проводили в Охматдете. Софии всю жизнь придется принимать иммунодепрессанты — препараты, которые не дадут ее организму отторгнуть неродной орган. Но она радуется жизни даже с такими ограничениями и говорит, что теперь, после двух лет жизни в больнице, наконец-то сможет вернуться домой.
«Если все пройдет успешно, она должна вернуться в нормальную жизнь, ходить в школу, радовать родителей»,— надеется хирург-трансплантолог Охматдета Олег Годик.
Вторую почку от донора получил 8-ми летний мальчик Дмитрий, находившийся на аппаратном перитонеальном диализе тоже почти два года — с марта 2019 года. Операцию проводили в Киевском городском центре нефрологии и диализа. Это была 17-я трансплантация с марта этого года в Центре.
ПРАВИЛА ИГРЫ, КОТОРЫЕ ДАЛИ НАДЕЖДУ НА ЖИЗНИ
В Украине создан реестр пациентов, нуждающихся в донорских органах. Фото: прессслужба Охматдет
Таких пациентов, как София или Дмитрий, нуждающихся в трансплантации, в Украине — около 5 тысяч. Раньше многие из этих людей ехали на лечение за границу, а кто-то просто умирал, потому что пересадка органов от неродственного донора в стране была связана с многими законодательными трудностями.
Но два года назад Верховная Рада наконец-то приняла закон, разблокировавший в Украине такие операции. Парламент разрешил гражданам Украины еще за жизнь давать свое согласие на донорство органов. Также согласие на изъятие органов для пересадки после смерти человека могут давать родственники умершего. С момента принятия закона в Украине начала работать Единая государственная система трансплантаций: в ней собирается информация о совместимости донора и реципиента и действует своеобразная «очередь».
Директор института имени Шалимова, академик Александр Усенко отметил, что новая система, когда государство финансирует каждую операцию, дает шанс на жизнь многим людям. В то же время даже для бюджета выгоднее выделить средства на трансплантацию почки, чем годами проводить диализ пациентам.
5% стволовых гемопоэтических клеток дают пациенту шанс на здоровую жизнь. Фото: прессслужба Охматдет
9 декабря, Кабмин принял распоряжение «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год» и увеличил на 90 миллионов гривен объем расходов по бюджетной программе «Реализация пилотного проекта по изменению механизма финансового других анатомических материалов». Это произошло вследствие уменьшения расходов по бюджетной программе «Лечение граждан Украины за границей».
Эта постановка позволяет эффективнее использовать средства государственного бюджета, ведь стоимость трансплантации за границей значительно превышает утвержденные Правительством тарифы. Поэтому в Украине можно помочь большему числу людей. В частности и тем, которые нуждаются в пересадке костного мозга.
Благодаря тому, что отечественный реестр доноров костного мозга имеет доступ к Мировому реестру, украинцы больные лейкозом могут получать костный мозг от неродственного донора. Или помогать другим. Просто нужно знать о такой возможности.
Кстати, все операции по трансплантации для украинцев бесплатны благодаря уже упомянутому пилотному проекту.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев »