«Чтобы защитить независимость». Депутат Европарламента считает, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки
В кремле очень нервно отреагировали на эти слова.
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++
Событие: Депутат Европарламента и польский политик Радослав Сикорский считает, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы оно могло защитить свою независимость. Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Детали и комментарии: «Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые говорят, что это не были гарантии. Но все тогда понимали, что Украина взамен этого будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Россия определенно этот договор нарушила и многократно. Украина не имела операционного контроля над арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии. Но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так чтобы она могла защитить свою независимость», — подчеркнул депутат Европарламента.
Также Радослав Сикорский сомневается, что пути решится атаковать территорию НАТО ядерным оружием. «Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. Россия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому складах, и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация. И если бы произошло перемещение атомных головок к любым подразделений – или авиационных, или артиллерийских или ракетных, то это бы свидетельствовало о том, что россия готовится к чему-то подобному. Но ничего такого не происходит», — заметил польский политик.
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В кремле агрессивно отреагировали на слова Сикорского. Представительница российского мида мария захарова написала в Telegram, что, мол, «польские политики, которые контролируются Америкой, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия». «Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала захарова.
Москва не впервые угрожает Польше. Напомним, после саммита Бухарестской девяти президент Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы. Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерной. То есть Россия не исключает, что ударит по Польше. Ранее глава комитета госдумы России Олег Морозов написал в Telegram, что из-за своих заявлений о России, как о раковой опухоли, и о контрибуции, которые москва должна выплатить Украине, Польша может «оказаться в очереди на денацификацию после Украины».
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