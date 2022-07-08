Чтобы вылезти из долгов, ярый игроман стал корректировщиком вражеского огня.
За свои «услуги» предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен.
СБУ задержала корректировщика огня, по «наводке» которого оккупанты обстреливали юго-восточные. позиции наших военных и гражданской инфраструктуры. Им оказался ярый игроман.
Детали и комментарии: Уроженца Запорожской области завербовал сотрудник фсб через закрытую пророссийскую группу в одном из популярных мессенджеров. Имея чрезмерную любовь к играм, он имел серьезные финансовые проблемы. Поэтому с легкостью согласился на предложение «подработать».
«Российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также расположении там объектов критической инфраструктуры и воинских частей. Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с «заказчиком»: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара, – рассказывает спикер СБУ Артем Дехрятенко.– В противном случае предатель передал врагу о размещении передовых позиций украинских защитников на Днепропетровщине. удары».
Между тем, кремлевский куратор намеревался усилить вербовку своего агента во время передачи денег. Поэтому назначил встречу на временно оккупированной территории Херсонской области. За свои «услуги» игроман-изменник рассчитывал получить 20 тысяч гривен.
читайте также: Битва за Донбасс. Украинская армия остановила наступление оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях «Спецназначенцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и на период следствия отправлено в СИЗ; констатируют в спецслужбе.
«По данным следствия, в период с февраля по июнь он за денежное вознаграждение систематически передавал представителям России с помощью мессенджеров информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, личного состава и позиций ВСУ, перемещение военной техники на территории Запорожья и Днепропетровской области. Также предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов этих объектов. – дополняют в Офисе генерального прокурора.
За государственную измену предателю грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.