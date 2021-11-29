Чтобы приобрести уникальный УЗИ-аппарат в Киеве устроят новогодний карнавал
Афиша карнавала
В Киеве устроят благотворительный карнавал для того, чтобы приобрести Охматдет новый УЗИ-аппарат.
Целью карнавала является сбор средств на УЗИ-аппарат General Electric Voluson S 10. Это мечта врачей перинатальной диагностики больницы Охмадит. Аппарат важен для многих беременных, обследуемых с подозрением на генетическую патологию и пороки развития. Таких женщин ежегодно не менее тысячи.
«Этот УЗИ-аппарат позволяет получить качественное изображение и повышает точность диагностики. Такое оборудование есть в арсенале почти каждой частной клиники. Оттуда беременных с диагнозами направляют в Охматдет для верификации. Если бы в больнице появился свой аппарат, это облегчило и ускорило диагностику врожденных пороков развития и патологических состояний. Имея четкую картинку, наши врачи смогут оказать самую качественную помощь матери и ребенку вовремя», — объяснили в Охмадите.
Гостей ждут новые знакомства предпринимателями, звездами шоу-бизнеса и политиками. Генеральный директор Охматдета — Владимир Жолнер будет почетным гостем вечера. Вести карнавал Андрей Джеджула и Дарья Пицул.
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На днях в Центре службы крови Охматдета прошла благотворительная акция. Правоохранители Киева и области сдали кровь и компоненты для детей, леченных в специализированной больнице.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»