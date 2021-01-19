Что случилось с врачом, который не моется уже больше пяти лет. Фото
Врач из США Джеймс Хэмблин решил поставить эксперимент и пять лет назад перестал принимать душ. Американский медик занимается изучением микробиома организма человека, поэтому решил отказаться от мыла, шампуней и гелей.
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37-летний Джеймс теперь знает на собственном опыте, как это жить и не мыться.
«Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени, а также денег и воды тратится нами впустую?» — считает врач.
Удивленным людям Джеймс Хэмблин рассказывает, что мыться он перестал, но жизнь его продолжилась.
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Сначала американец-экспериментатор мылся раз в три дня, отказываясь от душа постепенно, а потом перестал делать это вовсе. Согласно идее Джеймса, если отказаться от средств гигиены, то кожа со временем перестанет в них нуждаться. Напротив, ежедневные ванные процедуры разрушают защитные барьеры кожи.
Но как быть с неприятным запахом, вызванным бактериями? Джеймс утверждает, что сначала запах есть, но затем он исчезает, так как кожа адаптируется к новой жизни.