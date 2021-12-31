Что покажут телеканалы в новогоднюю ночь: программа
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Что посмотреть в новогоднюю ночь
Традиционно с вечера 31 декабря телевизионные каналы готовят особую программу — яркие концерты с любимыми исполнителями и юмористические шоу. Рассказываем, что и где посмотреть с родными или друзьями за праздничным столом.
«UA: Первый»: концерты звезд традиционной эстрады
Вечером канал покажет общественное токшоу «По-человечески» (18 :00) фильмы о дикой природе — «Мир дикой природы» (19:11), «Дикая природа Латинской Америки» (19:59), новости (21:00).
О 23:00начнется концерт певца «золотого фонда» украинской эстрады, народного артиста Украины Анатолия Матвийчука. Он исполнит свои авторские песни, среди которых самые известные хиты — «НЛО», «Две птицы», «Седой музыкант», «Сними, фотограф, нас», «Мои друзья» и другие.
Празднование продолжится в0:30, когда начнется праздничный концерт при участии звездной парыОльги Сумской иВиталия Борисюка. Они исполнят всем известные песни «Я пойду в дальние горы», «Шел казак», «Маки» и другие.
О 1:25— концерт певицы Татьяны Пискаревой создаст душевное настроение такими песнями, как «Когда ты рядом», «Солнце», «А в любви, как на войне» и другие. Далее — концерты Нины Матвиенко с Дмитрием Андрийцем, Иво Бобула и Анатолия Гнатюка. .jpg» alt=»Что покажут телеканалы в новогоднюю ночь: программа» />
«1+1»: «Вечерний квартал» с приглашенными гостями
О19:00 стартует выпуск «ТСН»: прямой эфир будут вести с Софиевской площади в Киеве. В программе анонсируют текущие новости и приглашенные гости, в частности номинанты ежегодной премии «ТСН» «Поражающие».
О20:00 начнется новогодний «Вечерний квартал< /strong>», который будет продолжаться до приветствия президента и будет повторяться после полуночи. На шоу MONATIK подарит новогоднюю версию своего зажигательного хита «Зажигай/JoMo», Оля Полякова вместе с Олегом Винником эксклюзивно презентует общий дуэт «Длинноногое счастье». DOROFEEVA и Мумий Тролль вместе исполнят популярный трек группы «Медведица», а Иван Дорн присоединится к песне «Карнавала.нет».
Также и сцены новогоднего «Вечернего Квартала» с музыкальными подарками появятся MOZGI, Тина Кароль, «Антитела» и София Ротару. Некоторые звездные гости не только споют, но и примут участие в юмористических номерах. ». Участниками шоу стали более 30 исполнителей: Сергей БАБКИН, Олег ВИННИК, ВВ, Тина КАРОЛЬ, Нина МАТВИЕНКО, ОКЕАН ЭЛЬЗЫ, DOROFEEVA, DZIDZIO, GO_A, JAMALA, KAZKA, MONATIK, VERKA SERDUCHKA
«Украина»: новогодняя «Маска»
На канале продолжается концерт «Новогодняя ночь на канале Украина< /strong>».
О 20:00 начнется новогодний выпуск шоу «Маска». В программе будут восемь новых зимних героев, также на сцену выйдут уже выступавшие маски. Все звезды, которые прячутся под костюмами, покажут свои лица сразу после выступлений. В общей сложности будет 30 номеров.
Отгадывать героев будут Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и Дидзьо, а также Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, Слава Каминская, Миша Романова, Анна Тринчер, Асия Ахат, Лида Ли, Павло Зи Коляденко, Петр Черный и Иво Бобул, Дарья Трегубова и Павел Костицын, Алла Костромичева, фронтмен группы «Скай» Олег Собчук, участники группы «ТНМК» Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен Julik и
В полночь канал покажет концерт-премию «Музыкальная платформа 2022», а 3:00 — «Большой новогодний концерт».
«Интер»: концерт шоу-звезд со спецэффектами
О 18:10 на «Интере» можно будет посмотреть советский фильм «Бриллиантовая рука», о 20:00 — выпуск новостей, о 20:30 — «Иван Васильевич меняет профессию».
О 22 :15 канал презентует концерт «Ждем весну в Новый год на «Интере», Среди участников праздника — Ирина Билык, Олег Винник, Наталья Могилевская, Monatik, Loboda, Ани Лорак, Макс Барских, Оля Полякова, Злата Огневич, Алексеев, Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Kadnay, Виктор Павлик, Дима Коляденко, Светлана Тарабарова и другие звезды.
Всего в концерте — 38 номеров. Для каждого из них команда проекта придумала уникальные постановки. На Дмитрия Кадная прольется огненный дождь. Олег Винник засыплет весь зал лепестками роз, а гитары его музыкантов взорвутся фейерверками. В номере Loboda на песню «Под снегом» пойдет снег! Кроме того, во время концерта прямо на сцене вырастут подснежники.
В 1:15 покажут концерт «Место встречи. Новый год».
ICTV: новогоднее «Дизель шоу»
К 20:00 на канале идут российские мультфильмы.
< В 20:00 начнется новогодний выпуск «Дизель шоу», который продлится пять часов. Особой фишкой станут музыкальные номера актеров в карнавальных костюмах. Это станет своеобразным «камбеком» в те новогодние праздники, когда популярной была тема костюмированных вечеринок». Гостями шоу станут Лайма Вайкуле, Александр Пономарев, NK, Дидзьо, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, «ТИК», Алина Гросу, Артем Пивоваров и Верка Сердючка.
< strong>«UA: Культура»
В 19:00 покажут премьерный «Вертеп», в 19:25 — художественный фильм «Трубач». Перед поздравлением президента будут концертные программы «Шоу Моя» Романа Скорпиона, «3 волна» и выступление «Братьев Гадюкиных». После полу
ночи продолжится концерт «Братьев Гадюкиных», 00:15 — премьера концерта «Адель — Вживую в Лондоне». О 01:20 — премьера документального фильма «Дэвид Боуи: последние пять лет» режиссера Фрэнсиса Уотли, вышедшего на телеканале BBC Two к первой годовщине смерти певца. Далее телеканал покажет программы собственного производства «#KиноWALL с Сергеем Тримбачем», «Время поэзии с Василием Герасимюком», «Букоголики» и «#NeoСцена с Олегом Вергелисом».
Новый канал
До 19:00 канал будет показывать фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере. После этого в эфире будет шоу «Кто сверху?», а с 21:00 — фильмы «Брюс всемогущий» и «Эван всемогущий». О 1:15 ночи покажут фильм «Мэри Поппинс возвращается» (2018). :55 зрители телеканала увидят веселые приключения героев старых фильмов («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».). А новогоднюю ночь проведут с участниками легендарного талант-шоу, лучшей программы осеннего телесезона — «Украина имеет талант» (10й сезон, с 0:10 до 8:00).
< strong>Новогоднее поздравление президента можно посмотреть, по меньшей мере, на 13 каналах: в 23:40 — 2+2; 23:45 — «1+1», «UA: Первый», Новый канал, «ПлюсПлюс»; 23:50— «Дом», «Интер», СТБ, НТН, 5 канал, Прямой канал; 23:55 — «Украина» и ICTV.
Новогодние городки также подготовили киевлянам праздничную программу для встречи Нового года.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»