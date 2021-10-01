Что изменится для россиян с 1 октября?
В частных клиниках прививки по ОМС будут делать бесплатно, зарплаты бюджетников проиндексируют, а дольщики смогут быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке. С 1 октября в стране начали действовать положения 169 федеральных актов. Мы собрали самые интересные законодательные изменения этого месяца.
В октябре вырастут оклады у людей в погонах и пенсионные пособия у военных пенсионеров. Денежное довольствие военнослужащим, полицейским со специальными званиями, сотрудникам ФСИН, пожарным и таможенникам будет повышено на 3,7%. Также пересмотрят размеры пенсий военнослужащих. Всего прибавку в октябре 2021 года получат около 2,6 млн военных пенсионеров.
Также с 1 октября индексируют зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Правда, коснется это лишь тех, кто не попадает под действие майских указов президента России. Среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов и ученые. Для этих категорий зарплаты индексируются с 1 января. Размер индексации будет различаться для отдельных категорий бюджетников в зависимости от их профессии и региона проживания. Впрочем, в любом случае он не может быть ниже того уровня, что определен федеральным центром – в среднем 4%.
Бесплатная вакцинация станет доступна в частных клиниках. С 1 октября вступает в силу закон, который позволяет негосударственным медицинским организациям проводить вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям, в частности от коронавируса. На это будут выделяться средства из федерального бюджета.
Сегодня завершается перевод выплат детских пособий на карту «Мир». В частности, малообеспеченные семьи будут получать пособия именно на национальный пластик. Однако если карты у получателя нет, то средства переведут на банковский счет, а после их можно получить в кассе либо посредством почтового перевода.
Дольщики смогут быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке. С 28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости. Теперь договор долевого участия Росреестр зарегистрирует за семь дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за три дня, если они направлены в ведомство в электронном виде. Кроме того, теперь в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса.