Что интересного в культурных заведениях столицы: афиша событий недели
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Что подготовили столичные библиотеки, театры, музеи
Учреждения культуры нашего города продолжают работать с соблюдением противоэпидемических ограничений— по наличию у работников и посетителей COVID-сертифика. Рассказываем, какие выставки, встречи и представления можно посетить на этой неделе.
Киевляне и гости города могут следить за самыми актуальными культурными новостями на странице в Facebook и на сайте Департамента культуры КГГА. ВНИМАНИЕ! Вход для посетителей при наличии COVID-сертификатов, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении. /strong>
ВЫСТАВКИ:
1 декабря в 17:00 — открытие выставки «Бамбук в сердце» в музее Ханенко.
На выставке вы увидите работы трех современных художниц — Ксении Ван, Стеллы Недбаевской и Шаотин. Можем утверждать, что образы для изображения они выбирали с такой же любовью и сосредоточенностью, как это делал Вэнь Тон почти тысячу лет назад. Художницы работают в традиционных китайских жанрах и техниках: живопись в стилях «тщательная кисть» и «описание идеи», каллиграфия на бумаге и каменных печатях. Все три автора сейчас живут в Украине, но учатся у носителей традиции в Китае и за его пределами.
Когда: до 23 января 2022 года
Адрес музея: ул. Терещенковская, 15-17
1 декабря Музейно-выставочный центр «Музей Киева» и Ирина Федоренко (SEMIRA) в рамках Международного фестиваля современного искусства «Следы» представят выставку «IMAGINARIUM »
Концепция Фестиваля современного искусства «СЛЕДЫ» остается неизменной: это сочетание работ начинающих и уже известных, признанных художников в одном выставочном пространстве. Участники проекта — художники из разных уголков Украины и зарубежные гости. Вместе они раскрывают основную идею проекта — стремление человека оставить свой след в книге искусства и показать все разнообразие красок и утечек каждого художника.
Когда: до 7 декабря
Где: МВЦ Музей Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7
2 декабря в 16:00 — открытие выставки авторской куклы Ярославы Рассадниковой «Непридуманные истории» в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.
Выставочная экспозиция представляет более 25 авторских кукол киевской художницы, выполненных из полимерной глины, папье-маше и текстиля. Преимущественно это сказочные герои — «Арлекин и Коломбина», «Пьеро», «Шляпник и Ко» и другие, созданные в собственной интерпретации. Наряду со сказочными героями представлены также и персонажи художественных произведений — Тевье-молочник, Дева Плавалагуна. Среди экспонатов есть фантазийные и философские произведения — «Музыка отражения души», «Текучесть времени» и т.д.
Ярослава Рассадникова работает с авторской куклой тринадцать лет. Художник-модельер по специальности, мастер мастер собственноручно изготавливает одежду и аксессуары для кукол, используя различные материалы — шерсть, кожу, бисер, полудрагоценные камни. Эскизы своих произведений автор рисует редко, ведь, по ее словам, кукла рождается такой, какой хочет.
Когда: до 23 января 2022 года Где: Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская, 9, корп. 29
Из 3 декабря в музейно-выставочном центре «Музей Киева» начнет работу выставка социальной сатиры Юрия Шаповала «Как справа, да и слева».
Юрий Шаповал подчеркивает стереотипы мышления, приводящие к логическим погрешностям или парадоксальным выборам. Бытовые шутки, содержащие потенциал украинского мема, имеют гораздо больше политической, чем кажется на первый взгляд. Главной проблематикой художественных серий Юрия Шаповала является становление демократии в Украине и процесс формирования политического сознания. Противоречие этого исторического периода достаточно сложно постичь, являясь субъектом процесса. Основной метод художника — ирония, к которой он обращается, изображая сюжеты из украинской повседневности.
Когда: до 19 декабря
Где: МВЦ Музей Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7
Продолжается выставка рабочих материалов к анимационным фильмам известного советского и украинского художника, режиссера-мультипликатора, сценариста под названием «Юрий Скирда— украинский мультипликатор» в Музее шестидесятничества.
Юрий Скирда «Тайна черного короля» (1964), «Никита Кожемяка» (1965), «Маруся Богуславка» (1966), «Котигорошко» (1970), «Приключения капитана Врунгеля» (1979) и другие.
< Адрес музея: ул. Гончара, 33
В Музее украинской диаспоры демонстрируется художественная выставка Украинского творческого женского фонда W’ART «В поисках гармонии… Мистерия». Для нее современные украинские художницы Светлана Леонтьева, Наталья Фурсина, Анна Мандрик, Нина Литвин, Ирина Тарасюк, Татьяна Бердник, Наталья Микитенко и Наталья Новаковская создали особенно светлые, лучистые, яркие и вдохновляющие полотна. Художники работают в разных стилях и техниках, живут в разных городах и селах, но их объединяет неуемное желание гармонировать пространство жизни. Отсюда и название выставки— «В поисках гармонии… Мистерия».
Когда: до 19 декабря
Адрес Музея украинской диаспоры: ул. Московская, 40Б
Стоимость входного билета: 50 грн. (льготный — 25 грн.)
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
«Крещатик 1913 года»
Одев VR очки, вы «проедете» трамваем и увидите красоту старого Крещатика, который был уничтожен в течение XX ст. Это «виртуальное путешествие» — полноценная экскурсия о главной улице Киева и ее сооружения, доступная на украинском, английском и русском языках.
Виртуальная экскурсия доступна по предварительной записи по графику работы Музея.
Телефон для записи и справок (044) 520 28 26
Адрес МВЦ «Музей Киева»: ул. Б. Хмельницкого, 7
Стоимость— 100грн.
Продолжительность— до 20мин.
«Ба Яр. Виртуальное воспоминание»
Интерактивная выставка с применением VR-технологий все еще доступна всем желающим — взрослым и детям от 12 лет, которые хотят узнать больше о трагедии Бабьего Яра.
Адрес МВЦ «Музей Киева»: ул. Б. Хмельницкого, 7
Телефон для записи и справок (044) 520 28 26
Стоимость полного билета — 100 грн, льготного — 70 грн.
1 декабря в 15:00— лекция от юриста Сергея Бреуса «Права человека и карантин: законные ограничения или противоправный беспредел?» на странице Публичной библиотеки им. Леси Украинки.
По Украине прокатилась волна митингов. Активисты убеждены, что новые правила передвижения и посещения заведений грубо нарушают их права, гарантированные Конституцией Украины. Как и весной, пандемия снова заставляет страны во всем мире прибегать к беспрецедентным карантинным мерам, чтобы обезопасить своих граждан. В то же время коронавирусное заболевание стало вызовом для прав человека и заставило правительства искать баланс между безопасностью и свободой. Отметим, что в Украине по закону нет такого понятия, как принудительная вакцинация — все прививки являются рекомендованными. Какие же права человека нарушает карантин? И нарушает ли вообще? Что об этом говорит буква закона?
2 декабря в 13:00— Стрим #Библиодайджест на странице Киевской молодежной библиотеки о важнейших событиях недели, которые произошли в литературной и библиотечной сферах.
Мюзикл «Дориан Грей» Фото: театр оперетты
ТЕАТРЫ
- Киевский театр оперетты
1-2 декабря в 19:00 — мюзикл в 2 действия «Дориан Грей» М. Варкони
3 декабря в 19:00 оперетта в 3 действия «Летучая мышь» Й. Штрауса 1 :00 — оперетта в 1 действие «Званый ужин с итальянцами» Ж. Оффенбаха в «Театре в фойе»
5 декабря в 12:00 — познавательно-развлекательный квест для детей «Исходящий с оперетой»< в 19:00 — мелодраматическая комедия в 1 действие «Премьера. Бродвейская история» Дж. Кромвелла на «Сцена 77»
- Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
30 ноября 19:00 — «Семейный альбом/Album di Famiglia»; 4 декабря в 19:00 — «Майн Кампф, или Носки в кофейнике»,
4 декабря в 19:00 — Поехать нельзя остаться, 5 декабря в 19:00 Отец» в декабре,
5 декабря в 19:00 — моноспектакль «Все лучшие вещи».
- Театр «Созвездие»
30 ноября 19:30 (Микросцена) — спектакль «Репетиция в театре преступления» за Жаком Моклером (трагикомедия),
3 декабря 19:00 — ПРЕМЬЕРА на честь Судья Владимира Николаевича спектакль «SARAH» по мотивам пьесы Джона Маррелла «Смех лангусты» (трагикомедия),
4 декабря 19:30 (Микросцена)— «Сны Алисы» по произведению Льюиса Кэррола (сюрреализм)
- Театр «Актер»
1 декабря в 19:00 — спектакль «Мегеры»
5 декабря в 19:00 — спектакль «7 разгневанных джентльменов».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»