Что интересного в культурных заведениях столицы: афиша событий недели

magictr | 07.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Что интересного у& культурных заведениях столицы: афиша событий недели

Вторую неделю февраля подарит немало интересных событий

Департамент культуры анонсирует дайджест самых актуальных культурных событий города.

Итак, с 7 февраля до 13 февраля в Киеве состоятся следующие мероприятия.

ВЫСТАВКИ

Что интересного в культурных заведениях столицы: афиша событий недели

В Музее устраивают интересные экскурсии: Фото: МИСТ

< strong>Меры Национального музея истории Украины — МОСТ.

12 февраля 16:00— интерактивная экскурсия для детей 6–10 лет «Загадки древней истории»;

12 февраля 15:00 — мастер-класс рисунка на стекле для детей 7–12 лет. /p>

13 февраля 14:00 — интерактивная экскурсия для детей 7–11 лет «Украшения: оберег, статусность или красота?»;

к 31 марта (с возможностью продолжения) продолжается выставка «Хотинская война 1621 года и судьба Центрально-Восточной Европы»;

до31 марта продолжается выставка «Рожденная волей, утверждаем оружием!»;

до 9 мартапродолжается выставка «Спасал от небытия. Музейное пространство и Вселенная личности Федора Эрнста»;

выставка «Церковь Богородицы Десятинная: архитектурно-художественный образ»;

выставка «Серж Лифарь. Полет Икара».

Мероприятия СокровищницыНационального музея истории Украины

до21 февраляпродолжается выставка «Драгоценные вклады XVII–XIX вв. из собрания Национального музея истории Украины». На ней представлены 30 памятников — церковных и светских древностей из драгоценных металлов и ткани работы украинских и западноевропейских мастеров-золотарей.

Что интересного в культурных заведениях столицы: афиша событий недели

У Музеи

Мероприятия Музея истории города Киева:

8 февраляв Музыкально-выставочном центре откроется выставка известного художника Антона Логова «Вселенная» в рамках проекта «Kyiv Art School», начатого Музеем истории города Киева в 2017;

до 20 февраля в Украинской диаспоры будет действовать выставка «Сказки путешественницы Эммы», на которой представлены около сорока работ известной украинской художницы и писательницы в диаспоре Эммы Андиевской;

до15 февраляв Музее Шолом-Алейхема продлится выставка работ участников Всеукраинского конкурса детского рисунка «Украинско-еврейская встреча: наши истории не полны друг без друга»;

до 20 февраля 50-летие массовых политических арестов в Украине «Цена свободы»;

до8 марта в Музейно-выставочном центре будет действовать уникальная выставка советского пропагандистского искусства из коллекции Музея истории города Киева «Красный шум» ».

Меры Киевского академического театра «Колесо»: с7 февраля до 10 марта в Театральном салоне «Колеса» работает выставка живописи художницы Светланы Мурованой. Для театральных зрителей вход свободный.

Публичная библиотека имени Леси Украинки:

до1 марта— большая выставка новых книжных поступлений, библиотекари будут проводить обзоры, презентации интересных изданий. Книги исторической, литературоведческой и художественной тематики, произведения украинской художественной литературы представлены на выставке, посвященной 30-летию Независимости Украины.

ЛЕКЦИИ И ВСТРЕЧИ

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Темой занятия станет написание композиции «Кароп инь-ян»

Мероприятия Музея истории города Киева: 11 февраля о 18.00на выставке «Красный шум» в Музейно-выставочном центре состоится лекция «Советская цивилизация-поддельных-Заветов. 1920-1930-е годы». Лектор: Татьяна Евсеева, кандидат исторических наук. Институт истории НАНУ;

12 февраля в 12:00 вМузеи украинской диаспоры состоится мастер-класс по классической китайской живописи от художницы Чи Шаотин. Темой занятия станет написание композиции «Кароп инь-ян» в традиционном китайском живописном стиле Се¸І(выражение идеи);

12 февраля 15:00 вИсторико-мемориальном музее Михаила Грушевского состоится импреза «Кофейные истории Грушевских».

Что интересного в культурных заведениях /></p> <p>В Библиотеке будут делиться впечатлениями о книгах в модном формате</p> <p><strong>Мероприятия в Киевской молодежной библиотеке:</strong></p> <p><strong>9 февраля</strong>— День новой книги в отделе абонемента Киевской молодежной библиотеки</u>. В течение дня рассказываем о новинках, поступивших в Фонд;</p> <p><strong>10 февраля 13:00</strong> — Стрим #Библиодайджест на странице <u>Киевской молодежной библиотеки</u> о важнейших событиях недели, состоявшиеся в литературной и библиотечной сферах;в Киевской молодежной библиотеке. Будем рассказывать друг другу о любимых книгах в формате скорых свиданий. Искусств. Медиатеке</u>.</p> <p><img class=

Показ фильма «Аккатоне» от киноклуба «Ракурс»

Публичная библиотека имени Леси Украинки:

8 февраля в 15:00в прямом эфире психолог Светлана Стасюк раскроет тему «Деменция, ее признаки, причины возникновения;

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9 февраля 19:30— показ фильма «Аккатоне» от киноклуба «Ракурс»;

10 февраля 14:00 презентация книги «Девочка-тень» Александра Игнатенко.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Меры Музея истории города Киева:

«Хрещатик 1913 года» — виртуальная экскурсия доступна по графику работы музейно-выставочного центра «Музей Киева» (с 11:00 до 18:15).

ТЕАТРЫ

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Афиша Молодого на неделю

Мероприятия Молодого театра:

8 февраля в 19:00 — «Убить или любить»;

8 февраля 19:00—— Покушение на одиночество»;

9 февраля 19:00  — «Сватовство на Гончаровке»;

9 февраля 19:00 — «Она жила в Париже»;

10 февраля о 19:00— «Нужны лжецы!»;

10 февраля 19:00 — «Парашютист»;

11 февраля 19:00— «Напомни себе вспомнить»;

11 февраля 19:00 — «Добро пожаловать в ад»

< 12 февраля 19:00— «Очарованный»;

12 февраля 19:00 — «Аромат жертвы»;

12 февраля 19:00— «Зашнурованная пара»;

13 февраля 19:00 — «Принцесса Лебедь»;

13 февраля 19:00 — «Загадочные вариации»;

13 февраля 19:00 — «Фрекен Жюли».

< >Что интересного заведения : афиша событий недели

Мероприятия Театр Юного Зрителя:

8 февраля 12:00 —спектакль «Волшебная Пеппи»;

9 февраля 12:00—спектакль «Приключения Тома Сойера»;

< 10 февраля в 12:00 — спектакль «Людвиг XIV»;

11 февраля в 12:00 — спектакль «Людвиг XIV» и о 18:00 Премьера спектакль «The City Was There»;

12 февраля 13:00 —спектакль «Мальчик из жестянки»;

12 февраля 15:00 — спектакль «Называй меня Питер»;

12 февраля 18:00— спектакль «Город»;

13 февраля 12:00 —спектакль «Все мыши любят сыр» ;

13 февраля 13:00— спектакль «Называй меня Питер»;

13 февраля 18:00 — спектакль «Берегите Флорес»;

13 февраля 19:00 — спектакль «Берегите Флорес».

Что интересно : афиша событий недели

«Украинские вечерницы» старосветская комедия»

Мероприятия Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня»:

12 февраля в 18:00 – «Свадьба в Авлабаре» музыкальная комедия по пьесе Авксентия Цагарели «Ханума»;

13 февраля в 18:00— «Украинские вечерницы» старосветская комедия»;

14 февраля 19:00 — эксцентрично-музыкальная комедия по-гуцульски по мотивам оперетты Ярослава Барнича.

Что интересное в  : афиша событий недели

Виталина Библив в спектакле «Белка, прожившая 100 лет».

Мероприятия театра «Золотые ворота»:

7 февраля о 19:00 — специфическая комедия «Слава героям»;

8 февраля о 19:00— пластическая драма «Украденное счастье»;

8 февраля 19:00 на сцене театра на Левом берегу — спектакль «Сталкеры»;

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9 февраля 19:00— готическая драма «Фрекен Юлия»;

10 февраля 19:00 — почти комедия «Калики »;

11 февраля 19:00 — жизненная комедия «Бери одни жизни все»;

12 февраля 19:00— сторителинг-концерт «ИНШИ»;

13 февраля 19:00 — «Белка, которая прожила 100 лет».

Что&nbsp ;интересного в культурных заведениях столицы: афиша событий недели

Мероприятия Киевского академического театра «Колесо»:

8 февраля в 19:00— Музыкальная комедия «Одесса. Безумная любовь» по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова;

10 февраля в 19:00 — музыкальная комедия «Одесса. Безумная любовь» по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова; 12 февраля в 19:00—комедия «Два аромата розы» по пьесе Эмилио Карбальидо;

13 февраля в 19:00— комедия «Два аромата розы» по пьесе Эмилио Карбальидо.

Что интересного в  : афиша событий недели

Эпизод из спектакля «Совершенный Чарли»

Мероприятия Киевской академической мастерской театрального искусства «Созвездие» (Театр «Созвездие»< /strong>):

9 февраля в 19:00— СПЕЦПРОЕКТ спектакль «Эксперимент» по книге Семена и Анны Ханиных «Осенний жираф» (фантазия-фарс); Даниела Киза (ироническая мелодрама для совершеннолетних); 12 февраля 19:00 — спектакль «В Барабанном переулке…» за Булатом Окуджавой (вокзальная история в 27 картинах);

13 февраля 19:00— СПЕЦПРОЕКТ музыкальное представление «День Святого Валентина» с участием поэта Павла Коробчука и группы The Velvet Sun (стихи и всемирно известные музыкальные хиты о любви в современной обработке).

Мероприятия театра Актер:

7 февраля в 19:00 — спектакль »7 разгневанных джентльменов»;

9 февраля 19:00 — спектакль «Фри».

Что интересное заведение : афиша событий недели

«Несмешной стендап» от Тамары Труновой

Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра:

8 февраля< /strong> — Несмешной стендап;

8 февраля — Сталкеры (спектакль Театра Золотые ворота);

9 февраля — Корсиканка ;

10 февраля— Семейный альбом/Album di Famiglia;

10 февраля — 13 первых правил;

11 февраля— Класс;

11 февраля— Отец. + Обсуждение после спектакля, с участием режиссера и актеров; ;

13 февраля — Гарантия 2 года;

13 февраля — Лондон.

Что интересных у&nbsp : афиша событий недели

Мероприятия Национальная оперетта Украины/National Operetta of Ukraine:

8 февраля в 19:00 — мюзикл на 2 действия «Sugar, или В джазе только девушки» Дж. Стайна; 9 февраля 19:00 — мюзикл на 2 действия «Семейка Аддамсов» Э. Липпа;

10 февраля 19:00— мюзикл в 2 действии «Семейка Аддамсов» Э. Липпа;

< strong>11 февраля 19:00— оперетта на 2 действия «За двумя зайцами» В. Ильина, В. Лукашова;

12 февраля 19:00 — мелодраматическая комедия в 1¸действии «Премьера. Бродвейская история» Дж. Кромвела на «Сцене 77»;

12 февраля 19:30 — моноспектакль в 1 действии «Фрэнк Синатра» на сцене «Stage_Lab»;

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13 февраля 12:00 — музыкальная сказка на 1 действие «Большое JAZZ-путешествие»;

13 февраля 19:00 — концерт на 2 отделение «Музыка сердец».

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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