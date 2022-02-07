Что интересного в культурных заведениях столицы: афиша событий недели
Вторую неделю февраля подарит немало интересных событий
Департамент культуры анонсирует дайджест самых актуальных культурных событий города.
Итак, с 7 февраля до 13 февраля в Киеве состоятся следующие мероприятия.
ВЫСТАВКИ
В Музее устраивают интересные экскурсии: Фото: МИСТ
< strong>Меры Национального музея истории Украины — МОСТ.
12 февраля 16:00— интерактивная экскурсия для детей 6–10 лет «Загадки древней истории»;
12 февраля 15:00 — мастер-класс рисунка на стекле для детей 7–12 лет. /p>
13 февраля 14:00 — интерактивная экскурсия для детей 7–11 лет «Украшения: оберег, статусность или красота?»;
к 31 марта (с возможностью продолжения) продолжается выставка «Хотинская война 1621 года и судьба Центрально-Восточной Европы»;
до31 марта продолжается выставка «Рожденная волей, утверждаем оружием!»;
до 9 мартапродолжается выставка «Спасал от небытия. Музейное пространство и Вселенная личности Федора Эрнста»;
выставка «Церковь Богородицы Десятинная: архитектурно-художественный образ»;
выставка «Серж Лифарь. Полет Икара».
Мероприятия СокровищницыНационального музея истории Украины
до21 февраляпродолжается выставка «Драгоценные вклады XVII–XIX вв. из собрания Национального музея истории Украины». На ней представлены 30 памятников — церковных и светских древностей из драгоценных металлов и ткани работы украинских и западноевропейских мастеров-золотарей.
У Музеи
Мероприятия Музея истории города Киева:
8 февраляв Музыкально-выставочном центре откроется выставка известного художника Антона Логова «Вселенная» в рамках проекта «Kyiv Art School», начатого Музеем истории города Киева в 2017;
до 20 февраля в Украинской диаспоры будет действовать выставка «Сказки путешественницы Эммы», на которой представлены около сорока работ известной украинской художницы и писательницы в диаспоре Эммы Андиевской;
до15 февраляв Музее Шолом-Алейхема продлится выставка работ участников Всеукраинского конкурса детского рисунка «Украинско-еврейская встреча: наши истории не полны друг без друга»;
до 20 февраля 50-летие массовых политических арестов в Украине «Цена свободы»;
до8 марта в Музейно-выставочном центре будет действовать уникальная выставка советского пропагандистского искусства из коллекции Музея истории города Киева «Красный шум» ».
Меры Киевского академического театра «Колесо»: с7 февраля до 10 марта в Театральном салоне «Колеса» работает выставка живописи художницы Светланы Мурованой. Для театральных зрителей вход свободный.
Публичная библиотека имени Леси Украинки:
до1 марта— большая выставка новых книжных поступлений, библиотекари будут проводить обзоры, презентации интересных изданий. Книги исторической, литературоведческой и художественной тематики, произведения украинской художественной литературы представлены на выставке, посвященной 30-летию Независимости Украины.
ЛЕКЦИИ И ВСТРЕЧИ
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Темой занятия станет написание композиции «Кароп инь-ян»
Мероприятия Музея истории города Киева: 11 февраля о 18.00на выставке «Красный шум» в Музейно-выставочном центре состоится лекция «Советская цивилизация-поддельных-Заветов. 1920-1930-е годы». Лектор: Татьяна Евсеева, кандидат исторических наук. Институт истории НАНУ;
12 февраля в 12:00 вМузеи украинской диаспоры состоится мастер-класс по классической китайской живописи от художницы Чи Шаотин. Темой занятия станет написание композиции «Кароп инь-ян» в традиционном китайском живописном стиле Се¸І(выражение идеи);
12 февраля 15:00 вИсторико-мемориальном музее Михаила Грушевского состоится импреза «Кофейные истории Грушевских».
Показ фильма «Аккатоне» от киноклуба «Ракурс»
Публичная библиотека имени Леси Украинки:
8 февраля в 15:00в прямом эфире психолог Светлана Стасюк раскроет тему «Деменция, ее признаки, причины возникновения;
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9 февраля 19:30— показ фильма «Аккатоне» от киноклуба «Ракурс»;
10 февраля 14:00 презентация книги «Девочка-тень» Александра Игнатенко.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Меры Музея истории города Киева:
«Хрещатик 1913 года» — виртуальная экскурсия доступна по графику работы музейно-выставочного центра «Музей Киева» (с 11:00 до 18:15).
ТЕАТРЫ
Афиша Молодого на неделю
Мероприятия Молодого театра:
8 февраля в 19:00 — «Убить или любить»;
8 февраля 19:00—— Покушение на одиночество»;
9 февраля 19:00 — «Сватовство на Гончаровке»;
9 февраля 19:00 — «Она жила в Париже»;
10 февраля о 19:00— «Нужны лжецы!»;
10 февраля 19:00 — «Парашютист»;
11 февраля 19:00— «Напомни себе вспомнить»;
11 февраля 19:00 — «Добро пожаловать в ад»
< 12 февраля 19:00— «Очарованный»;
12 февраля 19:00 — «Аромат жертвы»;
12 февраля 19:00— «Зашнурованная пара»;
13 февраля 19:00 — «Принцесса Лебедь»;
13 февраля 19:00 — «Загадочные вариации»;
13 февраля 19:00 — «Фрекен Жюли».
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Мероприятия Театр Юного Зрителя:
8 февраля 12:00 —спектакль «Волшебная Пеппи»;
9 февраля 12:00—спектакль «Приключения Тома Сойера»;
< 10 февраля в 12:00 — спектакль «Людвиг XIV»;
11 февраля в 12:00 — спектакль «Людвиг XIV» и о 18:00 Премьера спектакль «The City Was There»;
12 февраля 13:00 —спектакль «Мальчик из жестянки»;
12 февраля 15:00 — спектакль «Называй меня Питер»;
12 февраля 18:00— спектакль «Город»;
13 февраля 12:00 —спектакль «Все мыши любят сыр» ;
13 февраля 13:00— спектакль «Называй меня Питер»;
13 февраля 18:00 — спектакль «Берегите Флорес»;
13 февраля 19:00 — спектакль «Берегите Флорес».
«Украинские вечерницы» старосветская комедия»
Мероприятия Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня»:
12 февраля в 18:00 – «Свадьба в Авлабаре» музыкальная комедия по пьесе Авксентия Цагарели «Ханума»;
13 февраля в 18:00— «Украинские вечерницы» старосветская комедия»;
14 февраля 19:00 — эксцентрично-музыкальная комедия по-гуцульски по мотивам оперетты Ярослава Барнича.
Виталина Библив в спектакле «Белка, прожившая 100 лет».
Мероприятия театра «Золотые ворота»:
7 февраля о 19:00 — специфическая комедия «Слава героям»;
8 февраля о 19:00— пластическая драма «Украденное счастье»;
8 февраля 19:00 на сцене театра на Левом берегу — спектакль «Сталкеры»;
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9 февраля 19:00— готическая драма «Фрекен Юлия»;
10 февраля 19:00 — почти комедия «Калики »;
11 февраля 19:00 — жизненная комедия «Бери одни жизни все»;
12 февраля 19:00— сторителинг-концерт «ИНШИ»;
13 февраля 19:00 — «Белка, которая прожила 100 лет».
Мероприятия Киевского академического театра «Колесо»:
8 февраля в 19:00— Музыкальная комедия «Одесса. Безумная любовь» по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова;
10 февраля в 19:00 — музыкальная комедия «Одесса. Безумная любовь» по пьесе Ильи Ильфа и Евгения Петрова; 12 февраля в 19:00—комедия «Два аромата розы» по пьесе Эмилио Карбальидо;
13 февраля в 19:00— комедия «Два аромата розы» по пьесе Эмилио Карбальидо.
Эпизод из спектакля «Совершенный Чарли»
Мероприятия Киевской академической мастерской театрального искусства «Созвездие» (Театр «Созвездие»< /strong>):
9 февраля в 19:00— СПЕЦПРОЕКТ спектакль «Эксперимент» по книге Семена и Анны Ханиных «Осенний жираф» (фантазия-фарс); Даниела Киза (ироническая мелодрама для совершеннолетних); 12 февраля 19:00 — спектакль «В Барабанном переулке…» за Булатом Окуджавой (вокзальная история в 27 картинах);
13 февраля 19:00— СПЕЦПРОЕКТ музыкальное представление «День Святого Валентина» с участием поэта Павла Коробчука и группы The Velvet Sun (стихи и всемирно известные музыкальные хиты о любви в современной обработке).
Мероприятия театра Актер:
7 февраля в 19:00 — спектакль »7 разгневанных джентльменов»;
9 февраля 19:00 — спектакль «Фри».
«Несмешной стендап» от Тамары Труновой
Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра:
8 февраля< /strong> — Несмешной стендап;
8 февраля — Сталкеры (спектакль Театра Золотые ворота);
9 февраля — Корсиканка ;
10 февраля— Семейный альбом/Album di Famiglia;
10 февраля — 13 первых правил;
11 февраля— Класс;
11 февраля— Отец. + Обсуждение после спектакля, с участием режиссера и актеров; ;
13 февраля — Гарантия 2 года;
13 февраля — Лондон.
Мероприятия Национальная оперетта Украины/National Operetta of Ukraine:
8 февраля в 19:00 — мюзикл на 2 действия «Sugar, или В джазе только девушки» Дж. Стайна; 9 февраля 19:00 — мюзикл на 2 действия «Семейка Аддамсов» Э. Липпа;
10 февраля 19:00— мюзикл в 2 действии «Семейка Аддамсов» Э. Липпа;
< strong>11 февраля 19:00— оперетта на 2 действия «За двумя зайцами» В. Ильина, В. Лукашова;
12 февраля 19:00 — мелодраматическая комедия в 1¸действии «Премьера. Бродвейская история» Дж. Кромвела на «Сцене 77»;
12 февраля 19:30 — моноспектакль в 1 действии «Фрэнк Синатра» на сцене «Stage_Lab»;
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13 февраля 12:00 — музыкальная сказка на 1 действие «Большое JAZZ-путешествие»;
13 февраля 19:00 — концерт на 2 отделение «Музыка сердец».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»