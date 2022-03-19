Что делать, если вы потеряли жилье или транспорт во время войны: алгоритм действий
С начала агрессии враг повредил в Киеве 36 жилых домов. Фото: Борис Корпусенко
Нужно зафиксировать разрушения, собрать все возможные доказательства и обратиться с заявлением о преступлении к правоохранителям.
С начала полномасштабной агрессии россии враг повредил в Киеве 36 жилых домов, , 4 сада. Пострадали также фасады, балконы и окна в 55 домах. Об этом вчера сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Многие киевляне уже остались без жилья. Как действовать в таком случае, рассказала на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.
«Очень надеюсь, что эта информация вам не понадобится. Но лучше прочтите и обращайтесь к нашей команде, если нужна помощь», — отметила она.
Многие киевлян уже остались без жилья. Фото: Борис Корпусенко
Алгоритм действий, если во время войны вы потеряли жилье или транспорт
Фиксируем разрушение
- < li>Обязательно храните документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности — сделайте из них копии, а также актуальную выписку о нахождении имущества в собственности из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (реестр сейчас работает с перебоями. Действие).
- В случае пожара или аварийного состояния— вызовите работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта, не забудьте получить его копию.
Также, обратитесь в соответствующую райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья или же попытайтесь составить акт разрушения самостоятельно с соседями.
Соседи в данной ситуации — люди важны, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела и т.д.) — зафиксируйте их письменные объяснения. Самостоятельно сделайте фото- и видеофиксацию разрушений, а наберите , фото и видео СМИ относительно соответствующих фактов. Относительно жилья— попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, находившуюся в доме), фото имущества до и после.
- Обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.
- Материалы позже также загрузите на сайт https://damaged.in.ua. Это ресурс собирающий доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения.
- Важно — по максимуму собирать все возможные доказательства разрушения, которые в дальнейшем понадобятся — акты о разрушении имущества, составленные ГСЧС и органами местных властей, подробная фото/видеофиксация недвижимости или другого имущества до и после событий, информация о СМИ подробно описаны обстоятельства повреждения и их характер, извлечение из ЕРДР. zhitlo-chinbsptransport-pid-chas-vijni-algoritm-dij-a7049a9.jpg» alt=»Что делать, если вы потеряли жилье или транспорт во время войны: алгоритм действий» />
Кроме домов, взрывы повреждают и автомобили. Фото: Борис Корпусенко.
Что касается страховых выплат
Наступление страхового случая на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате. Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, причиненный имуществу в результате военных действий — обстрелов . Это стандартное исключение в договорах страхования имущества. На всякий случай — советую еще раз внимательно перечитать ваш договор, вдруг это исключение у вас не указано.
То есть, например, владельцы застрахованных авто и домов, которые были уничтожены в результате вражеских обстрелов вряд ли получат страховое возмещение, а вот выплату за классическое ДТП — да. Кстати, премьер-министром Украины анонсировано начало сбора информации о поврежденном и разрушенном жилье из-за войны войны. Украинцы, оставшиеся без жилья из-за действий оккупантов, смогут подать заявку на возмещение через Действие уже за неделю.
Если такое случилось с вами и чувствуете, что никак не можете собраться с мыслями для бумажных вещей Ксении Семеновой или на почту [email protected], депутат обещает с командой помочь.
Офис Генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами запустили ресурс для документирования действий государства-террориста в Украине. Страна-агрессор заплатит за все! Если вы стали свидетелем или жертвой обстрелов или других военных преступлений России, сообщите на государственный ресурс warcrimes.gov.ua. Подробнее о примерах военных преступлений и их фиксации.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»