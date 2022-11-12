«Чрезвычайная победа». В Белом доме отреагировали на увольнение Херсона
И заверили, что не будут принуждать Украину к переговорам с Россией.
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++
Событие: Бегство россиян из Херсона является «чрезвычайной победой» Украины, заявил в субботу советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Детали и комментарии: «Похоже, что россияне действительно отступили. И похоже, что украинцы только одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, вернулся под украинский флаг», — сказал он журналистам на борту президентского самолета по дороге на саммит в Камбодже. По словам Салливана, увольнение Херсона означает, что угроза для таких городов, как Одесса, уменьшилась. Он отметил, что деоккупация Херсона стала возможна благодаря невероятному упорству и мастерству украинских воинов. и постоянной поддержке США и других союзников.
Салливан также возразил слухи о том, что он якобы просил президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к мирным переговорам с Москвой. «Украина сама решает, когда и как она хочет вести переговоры. Ничего об Украине без Украины. Мы не будем давить на них», — отметил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности. Джейк Салливан подчеркнул, что Россия продолжает агрессию против Украины. «Это не совсем признак серьезности переговоров. Россия напала на Украину. Если бы Россия решила прекратить воевать в Украине и ушла, это был бы конец войны. Если бы Украина решила прекратить борьбу и сдаться, это был бы конец Украины. Пока Россия придерживается позиции, согласно которой она просто может силой захватить столько территории, сколько хочет, трудно считать ее добросовестным контрагентом в переговорах», — заметил он. Советник Белого дома заверил, что США и дальше будут оказывать нашей стране военную помощь.
Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил Украину с увольнением Херсона на украинском языке. «Приветствую с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок», — написал он в Twitter.
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Посол Германии Анка Фельдгузен радостно отреагировала на освобождение правобережной Херсонщины, отметив, что освобождение Херсона было одной из самых вожделенных побед для Украины. что свой отпуск летом 2023-го проведу на Херсонщине.Весь мир отдает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!» — написала она в Twitter.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс тоже поздравила освобождение Херсона от оккупационных войск. «Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев», — заметила она в Twitter. Посол написала, что накануне следила за событиями вокруг освобождения города и «не могла сосредоточиться на чем-нибудь другом в течение дня».