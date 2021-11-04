Член Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов презентует свою книгу
В Уфе 11 ноября состоится презентация книги члена Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова. Название книги простое, запоминающееся – 2058. Все потому, что события, описываемые в книге, происходят в этом году, то есть в 2058.
Ростислав Мурзагулов рассказал, что книга увлекательная, в ней есть и политическая часть, и можно разглядеть параллели с внешним миром.
Думаю, многие увидят в персонажах и знакомые черты. Кто-то разглядит и параллели с нынешним временем. В любом случае – это исключительно художественное произведение с бодрой сюжетной линией, придумал которую я вовсе не для того, чтобы кого-то обидеть. Впрочем – почитаете и сами сделаете выводы. Читаются эти 192 страницы легко.
Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты РБ
Презентация пройдет сначала для журналистов, политиков, блогеров, а следом – для всех желающих любителей почитать. Состоится презентация в 19 часов 11 ноября в уфимском клубе @domlng.
А если вам просто нужна книжка, автограф и селфи – это можно будет сделать любому желающему там же с 21:00 11.11.2021. Жду нашей встречи с нетерпением! И – да! Это первая моя книга, которая мне нравится. Вот прямо очень нравится. И вам она понравится тоже, я же вас знаю.
Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты РБ