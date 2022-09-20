Число погибших рашистов приближается к 55 тысячам, – Генштаб ВСУ
Российские наемники из ППК «Вагнера» начали отказываться воевать в Украине и даже завербованные осужденные сопротивляются.
Событие:За прошедшие сутки наши воины ликвидировали 160 российских кафиров и уничтожили 40 единиц боевой техники врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Наибольший ущерб российские войска понесли на Бахмутском и Донецком направлениях. Уничтожены четыре танка и четыре бронха, 10 артиллерийских систем, шесть РСЗО и столько же автомобилей. Кроме того, на юге нашей авиацией нанесено 15 ударов по врагу. Уничтожены два беспилотных разведчика, 90 кафиров, три танка, восемь единиц авто-бронетехники, три гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», четыре самоходных 152-мм «Акации», две самоходных пушки «Гиацинт-С», шесть реактивных систем залпового огня «Град» и состав вражеских боеприпасов в Правдино. Враг пытался обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого, но не выдержали огневого контроля украинских сил и остановились. Была утоплена баржа с техникой и личным составом.
Во время стабилизационных мероприятий в Харьковской области обнаружен запасной командный пункт России с арсеналом боеприпасов и техникой. Он находился в одном из домов и был тщательно замаскирован. В Николаевской области наши воины сбили российский БПЛА «Картограф», уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и пять беспилотников противника.
В общей сложности потери противника составляют около 54 810 человек в живой силе и 14 109 единиц боевой техники.
«Россияне продолжают принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений, – говорит спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун. – По имеющейся информации, на базе 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии восточного военного округа, дислоцирующегося в населенном населении Должность Забайкальского края продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.Комплектование офицерских должностей здесь осуществляется за счет преподавателей дальневосточного высшего общевойскового командного училища. подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах».
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По состоянию на сентябрь частная военная компания «Вагнера» завербовала в 37 колониях по меньшей мере 5786 преступников для опрокидывания в Украину с целью восполнения потерь кремлевской армии. Такие цифры называют медиа «Важные истории», редакция которого ведет свой подсчет с июля. В то же время, правозащитный проект «Русь сидящая», который занимается помощью гражданам, столкнувшимся с российским следствием и пенитенциарной системой, приводит вдвое большие цифры. Глава этой общественной организации Ольга Романова считает, что на самом деле завербованных по меньшей мере 11 тысяч, а уже выехало в Украину около 3000 человек.
В то же время, по данным Пентагона, российские наемники из ППК «Вагнера» начали отказываться воевать в Украине. Они испугались успехов ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области. Об этом в Twitter сообщил американский журналист Джек Детч со ссылкой на чиновника Министерства обороны США. По его словам, «Вагнер» пытается отправить на войну в Украину 1500 осужденных преступников, но многие сопротивляются.
«Успешное наступление Украины с целью отвоевать большую часть Харьковской области вдохновило многих российских добровольцев отказаться от боя», – процитировал Детч слова чиновника Пентагона.