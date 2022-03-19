Число погибших от российской агрессии в столице возросло до 228 человек
С начала полномасштабной агрессии россии враг повредил 36 жилых домов. Фото: ГУ ДСНС в г. Киеве
В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 людей, в том числе 4 ребенка.
Получили ранения 912 человек, в том числе . >
Об этом сообщает Киевская городская военно-гражданская администрация.
Вчера сообщали о 222 погибших и 889 раненых.
С начала полномасштабной агрессии россии враг повредил 36 жилых домов, 55 усадеб, 6 школ, 4 сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.
Но даже в этих условиях Киев продолжает жить—отмечают в Киевской городской военно-гражданской администрации.
«Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни.
Спасибо всем людям, кто остался в городе и обеспечивает работу важных инфраструктурных объектов, а также работают на экономику страны»,— говорится в сообщении председателя столичной ВГА Николая Жернова
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»