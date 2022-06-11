Число ликвидированных рашистов уже превысило 32 тысячи
За минувшие сутки кафиры потеряли 150 человек в живой силе, в том числе двух генералов.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:В Херсонской области украинские военные уничтожили двух российских генералов. Об этом рассказал на YouTube-канале «Фейгин Live» советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Детали и комментарии: «Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых, накрытие, в том числе там погибли два генерала – один армейский и один ФСБ-шный, причем тот, который отвечал за организацию «референдума» в Херсонской области», – отметил Арестович.
По словам советника главы Офиса президента, фамилии ликвидированных генералов уточняют. Также он добавил, что в селах Дмитровка и Чаривне в Херсонской области наши бойцы попали в 2 состава вражеских боеприпасов. Возле села Чкалово артиллеристы ВСУ ликвидировали около 200 вражеских солдат. Там подтвердили наличие сирийских наемников.
Всего с начала войны ВСУ уже ликвидировали около 32050 российских захватчиков. Среди них много имели «высокий ранг», то есть командиры и генералы. Из трех тысяч погибших, имена которых удалось установить журналистам, каждый пятый был офицером. Только за прошедшие сутки на россию отправили 150 «двухсотых» грузов. Наибольшие потери враг понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
В Северодонецке украинские войска атаковали кафиров, собравшихся на совещание во Дворце культуры химиков. Об этом рассказал глава Луганской ОВА в эфире национального телемарафона.
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«Что-то там нахимичили, начали гибнуть. Пока детальной информации у нас пока нет, но знаем, что даже в окна залетали гранаты и снаряды. Позже сможем сказать, кто именно в них погиб во Дворце химиков.
Вчера в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» уничтожены 32 рашиста, один БМП, три АТТ, один беспилотник и склад с боеприпасами. Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, 11 броненосцев, три автомобиля и склад с боеприпасами.
Как сообщает оперативное командование «Юг», за сутки силами наших подразделений, количество врага сокращено на 39 рашистов, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62, 4 броненосца и 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2 и гаубицы «Мста-Б».
Зенитные ракетные войска ППС уничтожили юбилейную 500 цель врага. Ею стал беспилотник «Орлан-10». Как отмечают в командовании Воздушных сил, рассчитывали на несколько больше, но самолеты рашистов сейчас не частые гости в подконтрольном ВСУ воздушном пространстве. С начала полномасштабного российского вторжения в наше государство зенитчики ракетных войск уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов. В воздухе враг потерял 212 самолетов, 178 вертолетов, 579 беспилотников, 125 крылатых ракет. Также 13 кораблей и катеров и 8149 единиц наземной боевой техники. За минувшие сутки в Украине утилизировали 10 российских танков, 16 броненосцев, семь беспилотников и 10 автомобилей.