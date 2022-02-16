Чиновникам, депутатам и военным хотят запретить выезжать из Украины в период военного положения
Сейчас законопроект на стадии обработки. Фото: Государственная пограничная служба
Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект 7055 о запрете выезда за границу украинским чиновникам, депутатам, военнослужащим и руководителям стратегических предприятий на период военного положения.
Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект 7055 о запрете выезда за границу украинским чиновникам, депутатам, военнослужащим и руководителям стратегических предприятий на период военного положения.
Законопроект Украины «О правовом режиме военного положения» и установить перечень лиц, которым в условиях военного положения запрещается выезд из Украины.
Так, не смогут покинуть страну члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, народные депутаты Украины, председатели местных государственных администраций и их заместители, государственные служащие, занимающие должности госслужбы категории «А», руководители центральных органов исполнительной власти.
< Кроме того, этот запрет будет касаться военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, лиц рядового и руководящего состава правоохранительных органов, руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, а также осуществляют деятельность, связанную с гарантированием безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Предполагается, что все перечисленные лица смогут выезжать из Украины для осуществления собственных полномочий только на основании распоряжения Президента Украины.
Сейчас законопроект на стадии обработки.
Напомним, украин эти демонстрируют свою сплоченность перед лицом военной угрозы и информационного давления. 16 февраля вся Украина отмечает День единения. Праздник установлен Указом президента Украины.
Оксана КОШОВА