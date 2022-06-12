Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева: едва не пострадали дети
В Минобороны отреагировали на инцидент.
Скриншот видео из Telegram Андрея Цаплиенко A A+ A++
Событие: В одном из спальных районов столицы произошел неприятный инцидент. чиновник Генштаба, который был под хмельком, угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса оружием, а затем выстрелил. Видео обнародовал в своем Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко.
Детали и комментарии: Он не сообщил о подробностях скандала. Но сегодня утром, 12 июня, «Украинская правда» также опубликовало несколько видео, где видно, как мужчина в военной форме спорит с полицейскими. Через некоторое время он достал свой пистолет, угрожал им и даже один раз выстрелил в неизвестном направлении. На другом видео мужчину уже задержали. Как рассказали изданию жители ЖК, работник Генштаба угрожал охранникам и жителям дома в центре Киева после попадания в ДТП. Они сообщили, что в результате выстрела из пистолета едва не пострадали гулявшие рядом дети, пишет Бабель.
В Минобороны отреагировали на инцидент. Министр Алексей Резников отметил в Facebook, что эпизод действительно имел место в пятницу, 10 июня. «По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений, совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения. Создана соответствующая комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка , будет сделано все для справедливого наказания», — написал Резников в Facebook. Правда, он не сообщил ни фамилию военного, ни других деталей инцидента.
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По словам министра обороны, такое поведение недопустимо. «Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы» ; будет реакция. Если были ожидания безнаказанности — это ошибка. О результатах расследования проинформирую после его окончания», — заметил министр обороны. Также он отметил, что не мог не отреагировать на этот эпизод как министр и гражданин, отец и дедушка, ведь многие годы выступает за легализацию и надлежащее упорядочение обращения оружия.