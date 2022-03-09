Четырнадцатый день войны: музыкальная акция в центре Киева «Свободное небо»
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фото Бориса Корпусенко
9 марта на Майдане Незалежности состоялась музыкальная акция «Свободное небо».
Акция инициирована ректором Национальной музыкальной Академии Максимом Тимошенко и дирижером Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Германом Макаренко.
Концерт мира исполнили 20 музыкантов Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского.
Дирижировал концерт Герман Макаренко. «Для концерта были выбраны именно украинские композиции, которые являются наиболее актуальными в это время», — отметил господин Герман. /chotirnadcjatij-den-vijni-muzichna-akcija-unbspcentri-kiyeva-vilne-nebo-daa28a5.jpg» alt=»Четырнадцатый день войны: музыкальная акция в центре Киева «Свободное небо»» />
Музыканты начали свое выступление из Государственного Гимна Украины, которое объединяет всех украинцев.
Вторым исполненным произведением стал фрагмент из балета «Лилея» украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко. Таким образом музыканты отметили 208-ю годовщину со дня рождения Великого Кобзаря.
Концерт продолжен танцем «Казачок» из оперы Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем». Далее слушатели услышали любимую украинскую песню «Ночь какая лунная», которую поют по всему миру. Музыканты вспомнили, что Украина была, и остается Европой, исполнив гимн Европейского союза и Совета Европы «Ода к радости». Музыка гимна представляет собой тему финала Девятой симфонии Людвига ван Бетховена. Максим Тимошенко напомнил: «Именно в украинских Карпатах находится географический центр Европы».
В завершение концерта слушатели услышали «За мир встали казачки» из оперы «Тарас Бульба» известного украинского композитора Николая Лысенко. По мнению организаторов, именно это музыкальное произведение лучше всего демонстрирует несгибаемость украинского казацкого духа. -akcija-unbspcentri-kiyeva-vilne-nebo-9fc1c3c.jpg» alt=»Четырнадцатый день войны: музыкальная акция в центре Киева «Свободное небо»» />
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»