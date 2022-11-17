Через пять минут украинский снайпер точными выстрелами уничтожил троих и ранил двух оккупантов
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 захватчиков.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие: С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 83 тысяч российских оккупантов, уничтожены 18,2 тысячи единиц вражеской техники, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: По его данным, за минувшие сутки ликвидировано 400 захватчиков, 7 танков, столько же боевых бронированных машин, 6 беспилотников и 2 автомобиля. Вчера украинские защитники сбили два российских беспилотника в Бериславском районе Херсонской области. Речь идет о БПЛА типа Ланцет и Zala, которые наши воины приземлили с помощью стрелкового оружия. Украинские военные забрали у россиян в качестве трофея уникальный передвижной пункт разведки и управления артиллерийским огнем 1В119 «Реостат».
Всего с 24 февраля «вторая армия мира» потеряла 2 878 танков, 5 804 боевых бронированных машины, 1 860 артиллерийских систем, 393 реактивных систем залпового огня, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 534 Б1 кораблей и катеров, 4 362 автомобильные и автоцистерны, а также 160 единиц специальной техники.
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Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов. Наша авиация нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов противника. В Запорожье ВСУ уничтожили два состава боеприпасов врага, ЗРК С-300, около 100 оккупантов погибли или ранены. В результате огневого удара под Денежниковым в Луганской области уничтожены и ранены 50 российских захватчиков.
Пять минут — пять попаданий. С таким успешным результатом отработал по российским кафиров один из снайперов Сил специальных операций. «Это произошло на Донецком направлении. Как результат — трое уничтоженных и двое раненых россиян. Во время работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов», — сообщает пресс-служба ССО. Также известно, что украинские защитники ликвидировали подполковника Александра Вшивцева, старшего лейтенанта Тимофея Фертюка, лейтенантов Алексея Стрекозова и Дмитрия Конопко, штурмана беспилотной авиации майора Николая Саидова.