Через комендантский час Укрзалізниця сменит работу вокзалов в Киеве
21.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Украинцы убегают от войны. Фото: Укрзализныця
Из-за внедрения в Киеве усиленного комендантского часа с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов.
В период действия комендантского часа на станциях Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до комендантского часа.
из соображений безопасности.
Также на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин — Дарница. Пригородные поезда будут курсировать прежде всего для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»