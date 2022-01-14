Через ярмарки в Киеве изменят маршрут автобусы № 39 и троллейбусы № 34
14.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Ярмарки пройдут на улице Голосеевской и улице Иорданской. Фото: Наталья Слинкина
15 января запланированы продовольственные ярмарки на улице Голосеевской и улицы Иорданской.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00), движение маршрутов будет организовано:
— Автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;
—троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры.
На выходных ярмарки пройдут только в Голосеевском и Оболонском районах.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»