Через ярмарки, столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать по другому маршруту
Через ярмарки, столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать по другому маршруту. Фото: Бориса Корпусенко <В эту субботу, 29 января изменят маршруты автобусы № 33, 39, 63, 81, 101 и троллейбусы № 34. В воскресенье, 30 января будут курсировать другим маршрутом автобусы № 31.=> «text-align:justify;»>«Запланированные продовольственные ярмарки на ул. Николая Закревского, ул. Кубанской Украины, ул. Голосеевская, ул. Иорданский и ул. Татарской»,— говорится в сообщении Киевпасстранс.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00), движение маршрутов будет организовано:
— автобус № 33 по трассе: ул. Киото — ул. Кубанской Украины – просп. Лесной— ул. Космонавта Волкова к ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Волкова — просп. Лесной— ул. Милютенко — ул. Киото;
— автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту;
— автобус № 63 от станции метро «Красный Хутор» до ул. Кубанской Украины;
— автобус № 81 по трассе: ул. Киото — ул. Милютенко — просп. Лесной— ул. Космонавта Волкова к ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Волкова — просп. Лесной— ул. Кубанской Украины — ул. Киото;
— автобус № 101 от ст. м. «Почайная» к просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее — ул. Теодора Драйзера — ул. Николая Закревского, далее за действующей трассой; — троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры; — автобус № 31 от ст. м. «Политехнический институт» до ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»