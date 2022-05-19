Через две недели ВСУ уволили 23 населенных пункта на Харьковщине, — Генштаб
Оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы живыми вернуться с войны.
< strong>Событие:Идут 85-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредоточивает на Донецком направлении, где активизировал наступательные действия, применял авиацию, артиллерию и минометы, сообщает в вечерней сводке в Facebook Генштаб ВСУ. оккупанты штурмовали, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия вблизи Тошковки. На Авдеевском направлении, в районе Новобахмутовки, враг наступал при поддержке артиллерии, успеха не имел, понес потери и отступил. Как и на Кураховском направлении вблизи Степного, Славного и Марьинки.
Российские кафиры снова обстреляли из артиллерии и минометов пограничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда. На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Терновая и Борщева.
На Харьковском направлении с 5 мая из-под российской оккупации уже уволены 23 населенных пункта, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. «Враг пытается сдержать наступление наших войск. Россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы отвлечь наши силы от основных направлений», — подчеркнул бригадный генерал. По словам Алексея Громова, оперативная цель российского оккупанта не изменилась. это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. На Донецком направлении противник пытается вести наступление по всей линии столкновения с применением авиации, но постепенно теряет наступательные возможности. Также сохраняется вероятность ведения боевых действий по другим направлениям, чтобы не допустить переброски наших сил, заметил бригадный генерал.
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Генштаб отмечает, что враг деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.
Россияне продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться с войны. Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим «лайфхаком выживания» друг с другом. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор кафиров, который удалось перехватить СБУ. Причина таких действий очевидна — захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры бросают их в сам ад. «Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем», — говорит рашист своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления. «Да вы там это… подберите оружие чужое, украинское, и себя ноги прострелите», — советует друг. Таким образом, они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.