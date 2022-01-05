Через «Действие» украинцев будут извещать об оформлении кредитов
В приложении Действие появилась новая услуга. Фото: Минцифры
В приложении Действие появилась новая услуга — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.
Проверка истории— обязательная процедура при оформлении кредитов. Теперь, когда на вас возьмут кредит или будут проверять вашу историю, вы получите пуш (уведомление). Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно.
«Цифровизация помогает защищать украинцев от мошенничества. Запуская уведомления об изменении и проверке кредитной истории в Действии, мы помогем людям вовремя узнавать подобные ситуации, останавливать их и хранить средства. Это услуга заботы о людях. Все пользователи Действия автоматически получат доступ к услуге»,— отметил Вице-премьер-министр— Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Если в Действия приходит пуш, который на вас взяли новый кредит, а его не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу. А если увидите уведомление, что банк, например, проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать и связаться с учреждением для выяснения деталей.
В прошлом году Украина стала первой страной в мире, в которой цифровой паспорт является официальным. Они значительно безопаснее бумаги. Большинство случаев кредитного мошенничества происходят именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и кому-то передать. Незаконные операции с бумажными документами — одна из главных причин, почему в киберполиции сейчас много дел с кредитным мошенничеством. вместе с Украинским бюро кредитных историй. Это учреждение, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй. У них есть вся информация о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов.
В 2021 году Украина заняла 6-е место в рейтинге Open Data Maturity 2021 среди 34 стран. В Украине сферу открытых данных активно развивает Минцифра. Одна из целей министерства — чтобы за три года Украина вошла в тройку стран, являющихся лидерами в сфере открытых данных. В Министерстве планируют быстрее всего оцифровывать те услуги, которыми пользуется больше всего украинцев. strong>, «Вечерний Киев»