Чем удивит Национальная опера Украины в последний месяц года
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Национальная опера Украины. Фото: Борис Корпусенко
В этом месяце коллектив главного музыкального театра страны подарит зрителям шедевры оперной и балетной классики с участием ведущих артистов театра.
Праздничное новогоднее настроение столичной публике традиционные новогодние — рождественские Гала-концерты и ежегодный парад «Щелкунчиков» гениального композитора Петра Чайковского.
2 и19 декабря< /strong> на сцене Национальной оперы вечера балетной классики: спектакли «Жизель» французского композитора Адольфа Адана. В главных ролях зрители смогут увидеть ведущих артистов театра: Ольгу Голицу иВиталия Нетруненко (2 декабря), а также Екатерину Алаеву иЯна Ваню (19 декабря);
Екатерина Алаева и Ян Ваня в спектакле «Жизель» Фото: Сергей Ефанов
3 декабряпоклонники итальянской оперы смогут насладиться оперным шедевром выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини «Флория Тоска» по драме Викториена Сарду. В свое время, этот невероятно страстный и драматический сюжет был создан для выдающейся актрисы Сары Бернар и вдохновил итальянского композитора на создание оперного спектакля, являющегося одним из наиболее популярных в мире. Главные роли в спектакле исполнят Оксана Крамарева (Флория Тоска), Валентин Дитюк (Каварадосси) и Александр Мельничук (Барон Скарпиа);
Оксана Крамарева в опере Джакомо Пуччини «Флория Тоска» Фото: Национальная опера Украины
5 декабря — лирическая философская опера выдающегося французского композитора Шарля Гуно «Фауст»в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради. Главные партии исполнят: Дмитрий Иванченко (Фауст), Сергей Ковнир (Мефистофель) и Тамара Калинкина (Маргарита). Украшением спектакля является знаменитая балетная сцена «Вальпургиева ночь» в исполнении артистов балета театра; : «Кармен-сюита» Родиона Щедрина иШахеразада» Николая Римского-Корсакова;
10 декабрь — жемчужина мировой балетной классики «Лебединое озеро»< /strong> Петра Чайковского (Принц Зигфрид — Станислав Ольшанский, Одетта-Одилия — Юлия Москаленко< /strong>) в сценической редакции Валерия Ковтуна;
Сцена с представления «Турандот» Фото: Национальная опера Украины
11 декабря — «Турандот»— последний произведение гениального Джакомо Пуччини, основанное на легенде о китайской Принцессе, испытывающей многочисленных претендентов на ее руке и сердце тремя таинственными загадками, которые еще никому не удавалось разгадать… УголовныхОксана Крамарева (Турандот) и приглашенный солист из Одессы, драматический тенор Олег Злакоман (Принц Калаф);
12 декабря — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский Цирюльник». Главные партии исполнят: Александр Киреев(Фигаро), Ольга Фомичева (Розина), Анатолий Погребный (Граф Альмавива) и молодой бас Владимир Тишков(Дон Базилио);
15 декабря — две одноактные комические оперы: «Служница-госпожа» известного композитора эпохи барокко Джованни Баттиста Перголези (Уберто — Андрей Маслаков, Серпина — Сусанна Чахоян) и «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини;
Сусанна Чахоян и Андрей Маслаков в спектакле «Служница-госпожа». Фото: Национальная опера Украины
16 декабря — еще одно известное произведение Адольфа Адана — балет «Корсар». Главные партии исполнят Виталий Нетруненко (Конрад), Анастасия Гурская (Медора) иЕкатерина Миклуха (Гюльнара);
17 декабря— трагедия «Мадам Баттерфлай»(Чио-Чио-Сан) Джакомо Пуччини. В главных ролях: Виктория Ченская и Андрей Романенко; » Николая Римского-Корсакова. Спектакль сопровождается мультипликационными и проекционными эффектами. Украшением спектакля является знаменитый Полет Джмеля, оформленный в виде хореографической композиции;
Сцена с представления «Сказка о Царе Салтане» Фото: Национальная опера Украины
21 декабря — романтический балет «Сильфида» Хермана Левенсхольда. Главные партии исполнят прима-балерина Наталья Лазебникова и солист балета Александр Сккулкин (Джеймс);
22 декабря — легендарный оперный шедевр «Кармен» Жоржа Бизе strong>. Трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе исполнят: Ирина Петрова и Сергей Пащук. В роли Микаэлы — Ксения Бахритдинова-Кравчук в роли тореадора Эскамильо — Александр Мельничук;
Ирина Петрова и Геннадий Ващенко в спектакле «Кармен» Фото: Национальная опера Украины
23 декабря на зрителей ждет «Чайковский-гала» в программе которого есть интересная премьера: в концертном исполнении прозвучат фрагменты ранней оперы Петра Чайковского «Ундина» в исполнении Оксаны Крамаревой (Ундина) иВалентина Дитюка (Гульдбранд), по мотивам одноименной сказочной повести Фридриха ла Мотт Фуке. На момент создания оперы, молодой композитор еще находился в поисках собственного творческого стиля, за что часто подвергался критике от старших коллег. По воспоминаниям Петра Чайковского, он собственноручно уничтожил полную партитуру произведения, оставив лишь фрагменты, которые он считал удачными.
Один из них, лирический и трогательный дуэт главных героев оперы, композитор впоследствии использовал для знаменитого «белого адажио» из балета «Лебединое озеро». Художественный текст будет читать Евгений Нищук.
Во второй части концерта прозвучат фрагменты из разных опер композитора, среди которых и признанный шедевр « Пиковая дама», к сожалению, исчезла из постоянного репертуара театра.
25 и 26 декабря— Новогодне-рождественские Гала-концерты при участии ведущих солистов оперы и балета. В программе — фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей. -vnbspostannij-misjac-roku-4bce4be.jpg» alt=»Чем удивит Национальная опера Украины в последний месяц года» />
Фрагмент из балета «Шопениана». Фото: Национальная опера Украины
28 декабря— два одноактных балета: «Шопениана»(Анастасия Шевченко, Ирина Жаловская, Тимофей Быковец и другие) и балет «Широко закрытые глаза» (Наталья Мацак, Сергей Кривоконь, Юлия Кулик, Виктор Ищук), премьера которого недавно состоялась в рамках первого Международного фестиваля Ballet.ua.
С 29 декабря по 6 января зрителей ждет ежегодный парад спектаклей «Щелкунчиков»при участии ведущих артистов театра. Для тех, кто хочет избежать предновогоднего ажиотажа, увидеть легендарное представление на сцене театра можно также 14 декабря в исполнении примы-балерины Ольги Голицы (Клара) и премьера Никиты Сухорукова (Принц).
Сцена из спектакля «Щелкунчик» Фото: Национальная опера Украины
Подробную информацию о представлениях и полном составе исполнителей можно увидеть на сайте Национальной оперы Украины.
Важно! Посещение театра возможно по условию:
— Наличие COVID-сертификата о полной вакцинации («зеленые сертификаты» — оригинал документа или через мобильный приложение Портала «Действие»)
— отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV -2, что осуществлен в течение не более 72 часов.
— Документа о выздоровлении лица от указанной болезни, силу которого подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Действие».
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»