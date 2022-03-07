Человечество во время войны: киевлянка Мария кормит уличных собак и котов в Киеве
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Мария и кот. Фото предоставлено Марией
Под звуки сирены киевляне остаются на улице, чтобы покормить животных. Кое-кто говорит, что поступок безрассудный, однако волонтеры не могут остаться равнодушными к тем, кто во время войны, пожалуй, самый уязвимый. », чтобы покормить кошек и собак, которых каждый день становится больше.
Люди уезжают и не все берут с собой бывших домашних любимцев. Кроме того, остались уличные животные, стерилизованные и ласковые, живущие у людей.
Женщина рассказывает о «подопечных» собаках. Рыжий, Лася, Блэки, Кнопа и Гавкалка. Дикие, не подходят, но так ждут. Сейчас особенно. Очень напуганы выстрелами. Не выходят из своего укрытия. Раньше бегали повсюду, сейчас сидят там.
«На фото я в лесу. Кормлю собак. Воет сирена, слышны взрывы, и я здесь, потому что они хотят есть. Если я могу пройти 5 км, чтобы покормить животных, то вы сможете покормить кого-то под домом. Давайте, люди, пора быть достойными называться украинцами»,— рассказывает Мария.
Раньше женщина кормила уличных животных самостоятельно, только близкие друзья постоянно поддерживали. Но сейчас она рассказывает, что многие люди, которые помогают финансово, подсказывают, где можно приобрести корм, делятся полезными контактами.
В то же время она обращает внимание на еще одну болезненную проблему — закрытые в квартирах коты. Они плачут. Без еды, воды, с переполненным лоточком, во взрывы… Они умрут. В таких мучениях, которых и врагу не пожелаешь. А на это их обрекли их владельцы.
За очень эмоциональный пост об этом Марию заблокировали в Фейсбуке. Соцсеть обвинила ее в «разжигании ненависти». Женщина соглашается, что слова, которые она написала, — страшные, но правдивые. Но оставаться человеком в такое время не менее важно, чем выжить.
«Люди не имеют права выбить дверь, потому что мародерство. Хотя, я думаю, что с полицией можно устроить. Кто слышит звуки животных — вызывайте копов, ломайте дверь. Не можете забрать, хоть выпустите», — говорит Мария.
И таких киевлян, как Мария сейчас немало, которые волонтерят, помогают терробороне и старикам, оставшимся сами в городе.
Так, в Киеве работает Зоопатруль. Сегодня, 7 марта, на спасение животных выехало 8 патрулей. Пять на правом берегу и три на Левом.
Чтобы спасти животное просят заполнить заявку: https://forms.gle/Ag65j2wXj5JUMSVj9
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»