Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека
10.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, чье членство там приостановили в апреле 2022 года. Об этом говорится в сообщении Совета в Twitter.
Отмечается, что Чехия будет членом Совета ООН по правам человека до 31 декабря 2023 года, т.е. .
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский поблагодарил страны-члены ООН за их доверие. "Защита прав человека — приоритет правительства Чехии", — добавил он.
Глава чешского МИД напомнил, что 12 апреля состоится специальная внеочередная сессия Совета ООН по правам человека, посвященная военным преступлениям РФ в Украине.
Просьба о созыве этой сессии накануне направила Украина, его поддержали около 60 других членов Совета.
Война. Все последние новости
Что известно
- 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приостановила работу РФ в Совете ООН по правам человека из-за грубых и грубых систематические нарушения прав человека на Украине. Соответствующее решение поддержали 93 страны, против высказались 24. Воздержались от голосования представители 58 государств.
- Россия стала первой страной, членство которой в Совете ООН по правам человека приостановили. Это самая высокая санкция, которую может принимать Совет против своих членов в случае нарушения ими прав человека.
- По данным CNN, российские дипломаты угрожали делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие России в деятельности Совета ООН по правам человека. Перед голосованием российские дипломаты разослали ноты, в которых угрожали странам "последствиями" в случае исключения РФ из организации.