Чехия закрывает границу для российских туристов
А Болгария вводит визовый режим для граждан России со служебными паспортами.
Фото из сообщений Консу России в США Facebook A A+ A++
Событие: С 25 октября Чехия вводит запрет на въезд граждан России с туристическими визами, сообщил сайт министерства иностранных дел страны.
Подробности и комментарии: «Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно едут до 200 граждан Российской Федерации. Поэтому мы договорились, что гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние шенгенские ракеты». границы, то есть через наш международный аэропорт, будет отказано во въезде в целях туризма, спорта или культуры. подчеркнул министр иностранных дел страны Ян Липавски. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые на прошедших неделях закрыли границы для российских туристов.
С 20 октября Болгария вводит визовый режим для граждан России, имеющих служебные паспорта. Правительство страны решило частично приостановить действие соглашения с россией о взаимных поездках граждан. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Dnes. В частности, приостанавливается действие статьи двустороннего договора, которая предусматривает, что граждане двух стран, имеющих действующие дипломатические и служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно проживать на территории другой договорной стороны без виз сроком до 90 дней в течение любой -какого периода в 180 дней с даты первого въезда. Другими словами, граждане России с дипломатическими и служебными паспортами не могут теперь въезжать в Болгарию без визы. Аналогичное решение уже было принято на уровне Совета ЕС еще 25 февраля сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ранее Европейская комиссия неоднократно призывала к приостановлению действия двусторонних визовых соглашений государств-членов с Россией, в частности, введенных ими безвизовых режимов для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
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Напомним, в начале сентября страны Евросоюза договорились прекратить действие соглашения об упрощенной выдаче виз с россией. Это привело к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и усилению правил выдачи многократных виз. По данным Ассоциации туроператоров России, всего 9 стран больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Прекратила упрощенную выдачу виз гражданам России и Швейцария.