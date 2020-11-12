«Чаще всего на владельцев квартир в налоговую заявляют недовольные арендаторы»
С 1 октября ДПС проверять тех, кто обязан подать декларацию о доходах, но до сих пор этого не сделал
25% от суммы добровольно не задекларированных и не уплаченных налогов за 2019 год. Именно такой большой штраф ждать украинский, до сих пор не подали декларации о доходахза прошлый год, хотя по закону должны были это сделать. И речь идет не о государственных служащих или министров, которых подавать декларации обязывает должность. Речь идет о обычных украинский, которые в прошлом году получали любые доходы, с которых не взыскали налог с доходов физических лиц. То есть если вы в прошлом году продавали какое-то имущество, получили наследство получали любые другие доходы, кроме «белой зарплаты», то, по закону, должны были об этом известить налоговую службу. О том, кто обязан подавать декларацию о доходах и в каких случаях не надо будет платить налог, рассказал заместитель начальника управления налогового администрирования Главного управления ГНС во Львовской области Владимир Коваль.
По словам Владимира Коваля, традиционно кампания по декларированию доходов продлится до 1 мая. В этом году из-за карантина ее продлили до 1 июля. То есть люди, которые обязаны подавать декларацию о доходах за прошлый год, имели на это вплоть полгода. Однако и этого времени оказалось мало. Сейчас на Львовщине остается еще огромное количество плательщиков, которые до сих пор не подали декларации, хотя по закону должны были это сделать. Таким забывчивым дали время до 1 октября. Если они к тому времени добровольно не задекларируют доходы, налоговая служба самостоятельно определять обязательства. Но тогда уже придется платить не только налог с доходов физических лиц и военный сбор, но и штраф.
«С 1 июля в отношении граждан, не подали декларации, ведется сбор информации о полученных ими доходах и источники тех доходов, – говорит Коваль. – У нас есть перечень лиц, которые должны были подать декларацию, но не подали ее. Это влечет за собой определение не только налогового обязательства, но и штрафных санкций. Штраф в таком случае составляет 25% от суммы того, что лицо имело бы задекларировать. Например, если вы получили в наследство имущество стоимостью 10 000 гривен, то НДФЛ с этой суммы – 5%, то есть 500 грн. Но если не подали декларацию, то штраф будет 25% от неуплаченного налога. То есть до 500 грн дополнительно еще 25%, или 125 грн ».
Впрочем, не все наследство обязательно декларировать. Например, если человек получил в наследство от матери или бабушки (т.е. родственника первой или второй степени родства) квартиру, то эта квартира не является объектом налогообложения, и декларацию подавать не надо. Если же квартира унаследована от дальнего родственника или вообще от чужого человека, то лицо, получившее это наследство, обязано подать декларацию и уплатить налог 5% налогов с доходов физических лиц и 1,5% пенсионного сбора. По такой же ставке облагается и доход от продажи имущества.
Если лицо в прошлом году проводила операции с ценными бумагами, независимо от того, были они прибыльными или убыточными, также обязана подать декларацию. Не декларировать доходы можно только, если сумма сделки не превышает 1,4 прожиточного минимума (в прошлом году это было 3000 грн).
Обязательно декларировать также иностранные доходы. Например, в прошлом году вы работали за границей, поэтому в этом году должны подать декларацию и пакет документов. Но в большинстве случаев налог платить не придется. С Польшей, Чехией, в общем, с большинством стран Европы Украина имеет соглашение об избежании двойного налогообложения. Поэтому налоги, украинец заплатил там, зачисляются в Украине. Но, например, если вы работали в прошлом году на Кипре, то налог с полученных там доходов придется заплатить в Украине.
«У нас есть лица, которые получили значительные суммы доходов от предприятий, зарегистрированных на этих лиц на Кипре. И они платят налог в Украине, независимо от того, сколько налогов заплатили там, потому что между нашими государствами нет соглашения об избежании двойного налогообложения, – объясняет Владимир Коваль. – Иностранные доходы, так же, как и доходы, полученные от инвестиционной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% ».
Согласно законодательству, люди, которые сдают недвижимость в аренду, также обязаны подавать декларации и уплачивать налог с доходов. На практике же это делают далеко не все. Даже если в налоговую «настучит» кто-то из недовольных соседей, доказать, что в доме живут квартиранты, а не родственники или знакомые, практически нереально. Кроме того, на звонки с жалобами на квартирантов налоговики не реагируют – жалобщик должен подать заявление.
«Чаще владельцев такого жилья заявляют НЕ соседи, а недовольны арендаторы, – говорит Владимир Коваль. – Большинство арендаторов и арендодателей подписывают между собой соглашения. Но поскольку нет какой-то единой базы данных, где бы эти соглашения регистрировались, мы не имеем о них информации. Но если у хозяина с квартирантами возникает конфликт, то арендаторы заявляют на него в налоговую и предоставляют пакет документов. Не скажу, что такие обиженные арендаторы приходят к нам каждый день, но такое случается довольно часто … У нас есть массив информации о недвижимости, которую сдают в аренду, в том числе анализируем данные с сайтов, на которых предлагают аренду ».
Должны были декларировать доходы и учителя, которые занимаются репетиторством, однако никто этого, как правило, не делает. Впрочем, в налоговой говорят, что есть немало людей, которые решают покинуть учительскую или преподавательскую работу и заниматься только репетиторством. Такие репетиторы, как правило, регистрируются как ФОПы и платят налоги уже как субъекты хозяйственной деятельности.
В последние годы все больше людей предпочитают быть фрилансерами, а не наемными работниками одного работодателя. Должны подавать декларации о доходах фрилансеры, зависит от того, для кого они выполняют работу. Если вашими заказчиками являются исключительно юридические лица, тогда они, выплачивая вам деньги, обязаны выступать вашими налоговыми агентами. То есть заказчик должен из этой суммы вычесть налог и перечислить в бюджет. В таком случае эти доходы декларировать не надо. Если же о выполнении определенных работ договорились между собой два физических лица, тогда уже возникает обязанность представления декларации. С другой стороны, доказать, что вы выполнили определенные услуги за вознаграждение, а не просто помогли через доброту душевную, крайне трудно. Особенно, если расчеты между фрилансером и заказчиком происходят в наличной форме.