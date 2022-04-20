Церковь Спаса на Бересте в Киеве открылась для посетителей: показывают уникальный артефакт
После полугодового перерыва музейный объект доступен до обзора. Фото: Вечерний Киев
После полугодичного перерыва музейный объект доступен до обзора.
В помещении древней памятки представлены обновленные экспозиции «Три тысячи лет истории. Археологическое исследование территории церкви Спаса на «Берестове», «Печерский городок на планах XVII— первой трети XIX в.».
Впервые показывают стакан от одного из артиллерийских снарядов, которыми российские захватчики бомбили Киев в январе 1918 года. Фото: Киево-Печерская лавра
Впервые здесь демонстрируется артефакт, обнаруженный летом 2017 года, во время реставрационных работ, в деревянных конструкциях крыши церкви Спаса на Берестовые— стакан от одного из артиллерийских снарядов. года.
В помещении древней достопримечательности представлены обновленные экспозиции. Фото: Киево-Печерская лавра
В помещении древней памятки представлены обновленные экспозиции. Фото: Киево-Печерская лавра. 6116718.jpg» alt=»Церковь Спаса на Бересте в Киеве открылась для посетителей: показывают уникальный артефакт» />
В помещении древней памятки представлены обновленные экспозиции. Фото: Киево-Печерская лавра
Церковь Спаса на Берестове открыта для посещения с 10:00 до 16:00. Выходные дни—понедельник и вторник (в воскресенье, 24 апреля, объект не будет работать).
Стоимость входного билета: 100 грн, для школьников, студентов, пенсионеров — 50 грн.
Вход для военнослужащих и участников территориальной обороны — бесплатный.
Храм Спаса на Бересте — памятник архитектуры XI—XII века, входящий в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и в соответствии с списком объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года). что церковь Спаса на Берестове (Берестово тогда было местом на окраине Киева, где располагалась одна из княжеских резиденций) была возведена за правление киевского князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами.В интерьере храма сохранились росписи XVII века, там найдены фрагменты фресок XII века. В 1640—1644 годах усилиями Киевского митрополита Петра Могилы здание церкви, от которой до сих пор осталась только западная часть, было восстановлено в стиле украинского барокко и заново расписано. В начале XIX ст. пристроенная трехъярусная колокольня в стиле классицизма.
Церковь Спаса на Бересте, входящую в ансамбль Киево-Печерской лавры, открыли после многолетней реставрации в сентябре 2019 года. Территория вокруг старого храма полностью обновлена. Этому предшествовали археологические исследования, во время нашли немало артефактов. С 1 ноября 2021 года церковь была закрыта для гостей. /strong>. Поскольку пребывание в интерьере достопримечательности, даже небольшого количества посетителей во время холодного и влажного периода является неблагоприятным для сохранения уникального комплекса монументальной живописи ХІІ—ХVІІ веков.
Мария КАТАЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»