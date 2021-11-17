Цены на проезд в транспорте Киева не будут повышать до конца отопительного сезона,— Кличко
Повышение цен на проезд в киевском транспорте временно отложили. Фото: Борис Корпусенко
Мэр столицы заверил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.
Вчера, 16 ноября, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что власти столицы вынуждены повышать тарифы на проезд в общественном транспорте города. Среди причин роста стоимости составляющих тарифа: электроэнергии, отопления, горючего и минимальной зарплаты. В городе сообщили, что, вероятно, цены вырастут с начала следующего года. Но это только предварительная информация, поскольку этот вопрос только на этапе общественных консультаций.
Ныне вечером мэр столицы Виталий Кличко объяснил ситуацию и сообщил, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Отметим, что официально отопительный сезон заканчивается 15 апреля.
Кличко пояснил, что коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились в КГГА с тем, что тарифы на давно перевозимую в коммунальном транспорте. Апеллируют значительным ростом цен на энергоносители, которые являются главной составляющей стоимости тарифа.
«Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета»,— отметил мэр столицы.
Кличко говорит, что сейчас городская власть стоит перед выбором: увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Потому что потратить весь бюджет столицы на дотации город не может. Ведь не останется средств на развитие, ремонт дорог, строительство мостов, школ и садиков.
«Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это—проект. А не принятое решение!» — подчеркнул Кличко.
В завершение он подчеркнул, что как менеджер трёхмиллионного города он вынужден говорить о сложной экономической ситуации, в которой сейчас оказалась столица. В частности, из-за энергетического кризиса и из-за постоянных долгов центральной власти перед Киевом.
«Но как умера Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!» — Виталий Кличко.
Как писал «Вечерний Киев», стоимость билета в одну сторону предлагают установить на уровне от 12 гривен. Дешевой будет стоимость проезда для владельцев Карточки киевлянина.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»