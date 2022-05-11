Центры обслуживания налогоплательщиков в Киеве возобновили работу
Фото: ГНС в г. Киеве
С 10 мая услуги будут предоставлять девять центров.
Напоминаем, налогоплательщики смогут получить административные услуги в полном объеме, исключительно по месту учета.
Заработавшие центры:
Главное управление ГНС в г. Киеве
< strong>Адрес: 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19
ГНИ в Голосеевском районе Главного управления ГНС в г. Киеве
Адрес: 01033, г. Киев, ул. Жилянская, 23
ГНИ в Дарницком районе Главного управления ГНС в г. Киеве
Адрес: 02068 , г. Киев, ул. Кошица, 3
ГНИ в Деснянском районе Главного управления ГНС в г. Киеве< br />Адрес: 02221, г. Киев, ул. Закревского, 41
ГНИв Оболонском районе Главного управления ГНС в г. Киеве
Адрес: 04213, г. Киев , просп. Героев Сталинграда, 58
ГНИ в Подольском районе Главного управления ГНС в г. Киеве
Адрес: 04 080, г. Киев, ул. Верховинная, 9 (вход с улицы Котельникова, 14)
ГНИ в Святошинском районе Главного управления ГНС в г. Киеве
Адрес: 03115, г. Киев, ул. Верховинная, 9 (вход с ул. Котельникова, 14)
ГНИ в Соломенском районе Главного управления ГНС в г. Киеве
Адрес: 03151, г. Киев, ул. Смелянская, 6
ГНИ в Шевченковском районе Главного управления ГНС в г. Киеве< br />Адрес: 03056, г. Киев, ул. Политехническая, 5а
Платники, зарегистрированные в ГНИ Печерского района, могут обратиться в ГНИ в Шевченковском районе, а плательщики, зарегистрированные в Днепровском районе — в ГНИ в Деснянском районе. работы ЦОП ГНИ:
Понедельник—четверг: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.00 до 12.45.
Пятница: с 8.00до 15.45
ЦОП и актуальные номера телефонов по ссылке
Оформить паспорт можно во всех районах столицы: расписание работы ЦНАПов
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»