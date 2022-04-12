Центральная спортивная арена на Троещине открылась для посетителей
Стадион работает до 15:00. Фото из открытых источников
Центральная спортивная арена для занятий физической культурой испортом возобновила работу.
Стадион открыт с 08:00 до 15:00 для посещения следующих локаций: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольно- площадку, воркаут, настольный теннис, сообщил председатель Деснянской РГА Дмитрий Ратников.
Дмитрий Ратников сообщил о возобновлении работы стадиона. Фото: Дмитрий Ратников
В случае объявления воздушной тревоги необходимо покинуть территорию арены и проследовать в ближайшее укрытие.
Адрес арены: ул. Теодора Драйзера, 2б
Сегодня матчем с польской «Легией» киевское «Динамо» откроет серию благотворительных игр под лозунгом «Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!»).
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»