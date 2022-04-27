Центр крови приглашает героических доноров
< /p>Киевляне активно сдают кровь. Фото: КМЦК
В Киевском городском центре крови благодарят жителей столицы, что пришли сдать кровь в самые «темные» дни начала российской агрессии. Прошло 60 дней, и людей снова приглашают на донации.
У всех доноров, сдавших кровь с 24 по 26 февраля этого года, истек 60-дневный срок, который должен пройти между донациями, поэтому они снова могут поделиться кровью.
В центре крови вспомнили, какими тревожными и страшными были в Киеве 24, 25 и 26 февраля, однако именно в эти дни были огромные очереди киевлян, которые готовы были поделиться кровью. Сам центр работал в круглосуточном режиме.
«Хотя пока острой необходимости в донорской крови нет, поскольку запасы групп и резусов на достаточном уровне, но если кто-то желает повторить свою донацию, то уже может это сделать в любой будний день»,— отмечают в центре крови.
Также они поблагодарили всех, кто делился своей кровью в течение этих двух месяцев.
Сдать кровь можно:
- с 8-00 до 16-00 — ул. М. Берлинского, 12;
- с 8-00 до 15-00 — ул. П. Запорожца, 26.
1. Предварительная запись не требуется.
2. Обязательно перед сдачей крови позавтракайте. Не употребляйте при этом жирные, молочные продукты, яйца и бананы. Запрещено также пить кофе с молоком.
«Не бывает ненужных групп крови», — отмечают в центре крови. литров эритроцитарной массы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»