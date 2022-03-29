«Центр коммунального сервиса» предоставляет киевлянам дистанционные услуги: контакты
Более 200 работников консультируют жителей столицы. Фото: КГГА
Более 200 работников коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» в дистанционном режиме консультируют жителей столицы с более чем 40 видов жилищно-коммунальных вопросов.
Среди них варианты оплаты услуг, заверка начислений и их корректировки, передача показателей счетчиков и т.д.
На сегодняшний день, в частности, доступны следующие сервисы ЦКС:
- личный кабинет< /u>на сайте ЦКС— для оплаты в онлайн-режиме и передачи показаний узлов распределительного учета тепловой энергии, поставки горячей воды и централизованного водоснабжения (счетчиков);
- электронный счет— для оформление заявки на подключение к личному кабинету и получение онлайн-счета;
- мессенджерна Facebook-странице— для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена документами;
- обратная связьна сайте ЦКС— для оперативных консультаций;
- «Дистанционное обслуживание»— для оформления заявок, в частности, для получения дубликата счета-сообщения;
- (044) 247-40-40— сall- центр — для консультаций и передачи показаний счетчиков;
- стационарные номера телефонов– для передачи показаний счетчиков (номера в таблице ниже);
- Skype-связь—для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена документами;
- 0800404407— Бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков с мобильного; u>«Дополнительный сервис»—для заказа поверки, замены или установки счетчиков.
Напомним, киевляне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссий. Осуществить оплату можно через личный кабинет на сайте ЦКС, мобильное приложение «Коммуналка», платежные системы «Ощад24», «Приват24», «Monobank» и другие, через кассы банковских учреждений (о графике их работы можно узнать на официальных сайтах), на официальных Telegram-каналах, муниципальных электронных приложениях и т.д.
Городские власти просят тех киевлян, которые сегодня имеют финансовую и техническую возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги, ведь от этого зависит бесперебойная работа предприятий и оперативная ликвидация аварийных ситуаций на сеть теплоснабжение и водоснабжение.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»