«Центр коммунального сервиса» предоставляет киевлянам дистанционные услуги: контакты

magictr | 30.03.2022 | Новости | Комментариев нет

«Центр коммунального сервиса» предоставляет киевлянам дистанционные услуги: контакты

Более 200 работников консультируют жителей столицы. Фото: КГГА

Более 200 работников коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» в дистанционном режиме консультируют жителей столицы с более чем 40 видов жилищно-коммунальных вопросов.

Среди них варианты оплаты услуг, заверка начислений и их корректировки, передача показателей счетчиков и т.д.

На сегодняшний день, в частности, доступны следующие сервисы ЦКС:

  • личный кабинет< /u>на сайте ЦКС— для оплаты в онлайн-режиме и передачи показаний узлов распределительного учета тепловой энергии, поставки горячей воды и централизованного водоснабжения (счетчиков);
  • электронный счет— для оформление заявки на подключение к личному кабинету и получение онлайн-счета;
  • мессенджерна Facebook-странице— для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена документами;
  • обратная связьна сайте ЦКС— для оперативных консультаций;
  • «Дистанционное обслуживание»— для оформления заявок, в частности, для получения дубликата счета-сообщения;
  • (044) 247-40-40— сall- центр — для консультаций и передачи показаний счетчиков;
  • стационарные номера телефонов– для передачи показаний счетчиков (номера в таблице ниже);
  • Skype-связь—для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена документами;
  • 0800404407— Бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков с мобильного; u>«Дополнительный сервис»—для заказа поверки, замены или установки счетчиков.

Напомним, киевляне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссий. Осуществить оплату можно через личный кабинет на сайте ЦКС, мобильное приложение «Коммуналка», платежные системы «Ощад24», «Приват24», «Monobank» и другие, через кассы банковских учреждений (о графике их работы можно узнать на официальных сайтах), на официальных Telegram-каналах, муниципальных электронных приложениях и т.д.

Городские власти просят тех киевлян, которые сегодня имеют финансовую и техническую возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги, ведь от этого зависит бесперебойная работа предприятий и оперативная ликвидация аварийных ситуаций на сеть теплоснабжение и водоснабжение.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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